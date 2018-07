Lo asaltan 'los mismos' 5 veces; se arma con un bat y los enfrenta

“No vamos a denunciar porque la Policía no hace nada, sólo vienen a pasear. En el MP según investigan, pero sin resultados” agregó.

Un hombre cansado de los constantes robos en su tienda, decidió hacerle frente con su bat de beisbol a unos ladrones para que no se llevaran el dinero de las ventas, en la colonia Los Pinos.La víctima comentó que van 5 veces que ladrones se meten a su negocio para asaltarlo y, a pesar de que ha denunciado tres de los atracos y brindó información de los asaltantes, las autoridades no los detienen.“Estamos cansados de los rateros. Tenemos datos de quiénes roban, pero no hacen nada. Tenemos coraje porque no recibimos su apoyo, y ahora les hacemos frente mejor aunque sabemos que es peligroso, pero no nos vamos a dejar” dijo.Por los constantes asaltos, decidieron poner cámaras en la tienda yA las 7:40 de la mañana de hoy, las cámaras captaron cómo un hombre con gorra, playera gris y un mochila, entra al establecimiento.comentó.El agresor les dice que es un asalto, se quita la mochila y la abre para que entreguen el efectivo; el empleado, que está cerca del mostrador, camina hasta el ladrón y se niega a entregar el efectivo, se regresa al mostrador, saca el bat y le empieza a pegar al ladrón, quien intenta esquivar los golpes y cubrirse el rostro con las manos.Uno de sus cómplices, con bermuda y sudadera con capucha, vigila en la puerta, pero con pistola en mano y al darse cuenta del forcejeo se va también contra el trabajador.Molesto y sin dejar el bat, el hombre se defiende y lo empujan hasta donde la cámara no alcanza a captar qué sucede.Segundos después se ve cómo el asaltante armado sube en dos ocasiones la pistola, pero no disparó.Un tercer ladrón entra al negocio, pero sus cómplices caminan hacia la salida porque la víctima no deja de golpearlos.Al final salen del comercio sin el efectivo y el afectado los persigue.