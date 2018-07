on wednesdays Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 18 Jul, 2018 a las 2:40 PDT

Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 17 Jul, 2018 a las 11:34 PDT

She so cute #kyliejenner @kyliejenner Una publicación compartida de Fanpage (@withkyliejennner) el 19 Jul, 2018 a las 11:10 PDT

La empresaria y socialité Kylie Jenner disfruta las vacaciones al máximo, por lo que realizó un viaje a Nueva York con su novio, Travis Scott, y se permitió utilizar uno de sus looks más costosos para pasear en La Gran Manzana.La billonaria utilizó un look monocromático color rosa de dos piezas que complementó con unos dad sneakers firmados por Gucci. Su outfit está valuado en 30 mil dólares y lo presumió por Instagram.Como pie de foto, escribió: "On wednesdays, we wear pink" en referencia a la frase emblemática de "Mean Girls".Tal y como una joven lo haría, ella y su padre pasaron el día de compras en la joyería Chrome Hearts.La pareja cenó en uno de los restaurantes más exclusivos de Nueva York, Carbone, y para la ocasión, Kylie cambió su look rosa por un vestido firmado por Fendi que dejaba al descubierto su atractivo cuerpo curvilíneo.