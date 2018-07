"Se llevó a Palazuelos en un escenario que no estuvo muy padre", dijo.



"Lo que sí hubiese estado padre, aparte de hablar mal de su papá es haberle preguntado a sus amigos, ex parejas, que si les parecía estar en la serie", expresó.



"Qué bueno que Roberto aclaró y qué mal que la gente se prendió porque estás creyendo que la ficción con la vida real tienen mucho que ver pero parece que no".



"Hay cosas que sí me gustaron, no me gustó lo de Palazuelos, no me gustó lo de Stephanie, no me gustó que odiaran al papá de esa forma, porque yo lo he dicho antes, lo conocí y era encantador, pero pues digo, no hay villano que no sea encantador", reconoció.



"Está casada, habían cositas que sin querer queriendo lastimas a los demás".



"Si existe una segunda temporada, la haríamos mejor que la primera", afirmó.

