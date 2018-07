Lewis Hamilton renueva contrato millonario con Mercedes

Hace un par de meses, el británico y la escudería se encontraban en negociaciones, ya que Hamilton tenía la intención de tener más ingresos.

Sus tres títulos mundiales con el equipo alemán eran su principal motivo.

Con su firma, Hamilton se convierte en el volante de Fórmula Uno mejor pagado, por encima de Sebastian Vettel (Ferrari), quien se embolsará 30 millones de dólares esta campaña.

I have been in the Mercedes Family since 1998. I am forever grateful for their continued support, love and protection over these years. I’m incredibly proud of what we have achieved together and even more excited for the future! @MercedesAMGF1 #grateful #letsgo #announcelewis pic.twitter.com/sXo0UnKeIs