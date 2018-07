Donald Trump y Vladimir Putin son uno mismo, según Time

En medio del escándalo y las críticas al presidente Donald Trump por sus declaraciones tras la cumbre con su par ruso, Vladimir Putin, la revista Time dio a conocer su edición del 30 de julio, donde aparecen ambos líderes fusionados, bajo la cabeza: “La crisis de la cumbre”.

En un artículo, Brian Bennett alude a la crisis que se desató en Estados Unidos después de que Trump dijera en Helsinki, al lado de Putin, que no tenía por qué no creerle cuando el líder ruso señalaba que su país no interfirió en la campaña electoral estadounidense de 2016, contradiciendo la información de las agencias de inteligencia de EU.

La lluvia de críticas, republicanas y demócratas, fue tal, que Trump reviró y dijo el martes que se había equivocado y que lo que quiso decir fue que no tenía por qué creer que Rusia “no” estuvo tras la injerencia en los comicios.

En la nota, Bennett subraya que los presidentes de EU juran “preservar, proteger y defender” la Constitución, y que la infiltración rusa en la campaña de 2016, en la que resultó triunfador Trump, estuvo “diseñada, primordialmente, para socavar la fe en la democracia estadounidense a nivel nacional e internacional. Difícilmente podría haber un llamado más directo a un presidente para apegarse al juramento de lealta. En Helsinki, Trump no estuvo a la altura”.