Hola, es un honor escribir de nuevo sobre temas de conciencia, desarrollo humano-espiritual, planetario y uno que otro del tipo “ocultista”, que pudiese parecer de ‘ciencia ficción’, como , por ejemplo, que llevamos miles de años oprimidos y engañados por varias razas que, no son precisamente de este planeta… Es necesario comenzar a hablar de ello y, sobre todo, del potencial que tenemos.

Antes que nada me presento. Soy José Antonio Alcaraz Suárez, nací en la Ciudad de México y por destino llegué a Hidalgo, en donde estudié periodismo. Hace años viví una fuerte sacudida que me colapsó interna y externamente; estas experiencias, también fueron mi más grande bendición, pues, me ayudaron a encontrarme y a un despertar, en el que se abren los ojos del corazón, esos, con los que se puede ver lo esencial y más allá.

Soy artesano (tejo mandalas con palitos de madera y estambre), terapeuta y amante de las plantas y la bicicleta. Cada que puedo, respetando el libre albedrio de las personas, me gusta escuchar y ayudar a que alguien viva otro destino, pues creo que todos merecemos experimentar su máxima expresión.

Antes de empezar a despepitar tanto tema que traigo en la cabeza y en el corazón, quiero decirte dos cosas: 1) Abre tu mente y lee como si fueras un principiante, haciendo a un lado lo que sabes, o lo que crees saber, para tomar en cuenta otro punto de vista. 2) Esto no es dogmático, si las ideas, reflexiones o sugerencias te sirven, tómalas. Si no, deséchalas, no pasa nada.

¿QUÉ SON O QUIÉNES SON LAS SEMILLAS ESTELARES?

Y bueno, te quiero hablar de las Semillas Estelares. Son guerreros de diferentes constelaciones y razas cósmicas que van por todo el universo (porque nunca hemos estado solos) y encarnan cuando surgen problemas a niveles planetarios y se requiere una elevación de consciencia. Utilizan, como principal instrumento, el amor y la verdad.

Es el caso del planeta Tierra, también conocido con el nombre de Gaia, al que hace millones de años se le desvió de su órbita original y se le envolvió en una densidad muy baja (oscuridad galáctica) atrayendo a muchos seres o demonios que se aprovecharon para sacar partida, manipular y así vivir de las diferentes energías que todos emanamos.

Particularmente, estos hermosos seres (incluso los mal llamados animalitos), llevan miles de años encarnando en la Tierra y justo en esta época han venido más y se han diseminado por todo el mundo. Hoy, cada semilla estelar está germinando a su ritmo y proceso, pero resonando en una misma sintonía. Estoy seguro que tú, que estás leyendo esto, eres una de ellas.

Esta columna saldrá publicada cada viernes en este espacio. Recuerda que tu corazón es la brújula y en ti habita el mayor potencial del universo. Bendiciones.