Buscan urgentemente donadores de sangre O

Por la imprudencia de un automovilista irresponsable, Juan Carlos Medina Vázquez quedó postrado en una cama desde el 2015, ahora espera donadores de sangre para que se le sea practicada una cirugía en la columna vertebral.Fue la tarde del 15 de agosto del 2015 cuando Juan Carlos regresaba de su trabajo como albañil y al circular en su bicicleta a la altura de la colonia Humanista 1, un vehículo lo embistió por la parte trasera arrollándolo sobre el pavimento y ocasionarle lesiones graves en la columna vertebral, la pérdida de su dentadura, así como algunos extremos de sus dedos y daños en órganos viscerales.“Venía con dos compañeros, acabamos de salir de trabajar siempre era el mismo camino, nosotros trabajamos en la obra cuando de la nada sale un coche, fui al único que aventó, ahí perdí la conciencia hasta que reaccione y estaba en el hospital, pero ya no tenía movilidad de mi cuerpo”, comentó.El 25 de septiembre, el día de su cumpleaños, los médicos del Hospital General en Salamanca decidieron darlo de alta informando a la familia las consecuencias del fatal accidente, pues debía ser sometido a una serie de operaciones para tratar de reconstruir los daños provocados por el automovilista quien huyó del lugar.“Me dieron de alta ya ahí cambió mi vida y la de mi familia, desde esa fecha hasta ahorita hemos tratado de conseguir a través de fundaciones, de instituciones médicas, y de apoyo de la gente, el total de la cirugía para reconstruir mi columna, pero nos falta donadores de sangre”, dijo.Son dos unidades de sangre tipo O Negativo las que necesitan Juan Carlos, de 38 años, para ser operado en el Hospital Regional de Alta especialidad del Bajío en la ciudad de León, Guanajuato, pues hasta el momento no se cuenta con personas que quieran ayudar.“Sólo necesitamos gente que quiera donar sangre O negativa, es lo único que nos falta para completar mi cirugía y con rehabilitación yo un día vuelva a caminar y poder agradecer a toda la gente con lo que nos ha ayudado en este tiempo”, platicó.Por su parte, la señora Juana Ojeda, esposa de Juan Carlos, mencionó que es importante la concientización para que la gente de forma voluntaria sea donadora tanto de sangre como de órganos, pues en está difícil batalla de 3 años son de las situaciones que más les ha costado trabajo encontrar.“Es difícil, pero no imposible por eso le pedimos a la gente que nos apoye con donación de sangre, y así aprovechamos para agradecer a toda la gente que nos ha apoyado en este caso”, expresó Juana Ojeda.Su menor hijo, José Enrique Medina Ojeda, quien está a punto de cruzar el nivel medio superior pide las autoridades educativas se le puede apoyar con una beca para continuar sus estudios, ya que el joven presenta buenas calificaciones y pretende apoyar a sus padres en la manera de lo posible estudiando.Ante esta situación, Juan Carlos, vecino de la colonia San José, espera crear un poco de conciencia entre los salmantinos para que puedan apoyarlo en esta ocasión pues si bien dijo que si le presenta la oportunidad de salir adelante en su cirugía agradecerá de la misma manera a quién más lo necesita.La familia señaló que los interesados en donar sangre pueden comunicarse al teléfono (464) 168 98 25, celular de la señora Juana Ojeda, ya que ellos se ofrecen a llevarlos hasta León para la donación.