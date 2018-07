Buscará Municipio opciones legales

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tras darse a conocer el fallo en contra de la administración municipal por el juicio de la obra de ampliación del bulevar Gómez Morín, el alcalde interino, Xavier Alcántara Torres indicó que agotarán todas las instancias legales, seguros de que podrán obtener el triunfo final.Cabe recordar que el Gobierno Municipal perdió el juicio de amparo indirecto 795/2016-I que el menor Raúl Oros, interpuso en 2016 por daños ambientales que provocó la obra de ampliación de dicho bulevar, resolución emitida por la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, Karla María Macías Lovera.Alcántara Torres refirió que interpondrán un recurso de revisión y se agotarán todos los recursos legales, no por orgullo, sino porque como autoridad están obligados a hacerlo.“Este asunto apenas acaban de dictar la sentencia de amparo, falta mucho (...) depende de cómo se resuelva, de los términos de la resolución y no me puedo adelantar a algo que no conocemos”, dijo.Enfatizó que el Gobierno Municipal está confiado en que el resultado sea a su favor, pues cuentan con elementos que no puede revelar, pues serán parte del proceso legal.Asimismo, señaló que están dispuestos a trabajar con los miembros de asociaciones ambientalistas que han participado en el tema, sobre todo si es en pro de la sustentabilidad ambiental de Irapuato.“Si tenemos que hacerle modificaciones al proyecto como dice la sentencia pues es en beneficio de Irapuato y podremos concluir la obra, que realmente es donde reside la necesidad de la ciudadanía, con mucho gusto serán bienvenidos los ambientalistas y todos aquellos que le quieran sumar al proyecto Irapuato”, finalizó.