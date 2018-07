Culpa a Irma Leticia por problema con Bomberos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El alcalde interino, Xavier Alcántara Torres culpó a la ex candidata de Morena a la Presidencia Municipal, Irma Leticia González Sánchez de la problemática que se suscitó el pasado miércoles con elementos del Cuerpo Bomberos y enfatizó que no habrá restitución de funciones para el ex elemento despedido.“El tema está aderezado de manera dolosa diría yo contaminado por la ex candidata a la Presidencia Municipal de Morena (...) estuvo ahí, fue público y notorio, la sigo responsabilizando porque nada tenía que hacer ahí, es un asunto de fuero interno, no es una cuestión que se tenga que ventilar como ella lo ventiló”, destacó.Alcántara Torres indicó que la problemática no es de toda la corporación, sino de un grupo de Bomberos que hablan de falta de equipamiento, el mismo que asegura se ha entregado y agregó que incluso se comprarán ambulancias.“No habrá más que exhortarlos a que trabajen conforme a los protocolos de Bomberos, de una corporación donde hay mandos y hay consignas, me refiero a que son órdenes que se tienen que ejecutar y no de manera unilateral y con falta de responsabilidad dejar de dar un servicio”, dijo.El Alcalde Interino enfatizó que no habrá restitución del elemento por el cual se originó el debate, y dijo que cualquier elemento que no cumpla con su labor tendrá consecuencias, pues en cualquier empresa se tomarían cartas en el asunto.“En corporaciones tan sensibles como es la de Bomberos, dejar de prestar un servicio de ambulancia, cuando va de por medio probablemente la vida de una persona, de un ciudadano, en los términos de lo delicado y grave, los argumentos del elemento no son válidos, para eso tiene jefes, gente arriba de él que tiene que tomar las decisiones”, puntualizó.