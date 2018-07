Vigilarán obras en bulevar Gómez Morín

“Lo que la juez está inhabilitando es el proyecto ejecutivo que presentó Ordenamiento Ambiental, que no cumplió con la ley, se tiene que hacer otro (...) es una oportunidad para ellos en el sentido de que sí están haciendo mucha obra pública, sería ideal que las hicieran cumpliendo con la ley ambiental, que sabemos que no siempre lo hacen”, indicó.



“Sí seguimos pensando que la idea de una ciudad es sólo crecer a favor del coche, vamos a terminar como el D.F. y Guadalajara, que no es que esté mal, pero no queremos vivir rodeados de coches, esta es una ciudad en donde todavía se puede caminar, todavía se puede andar en bici, entonces en vez de llenarla de coches sería ideal pausar esa idea, dejarla en suspenso y pensar que podemos tener calles en las que primero se puede caminar, que estén arboladas”, indicó.

Vigilancia en las obras que pudieran retomarse para la ampliación del bulevar Gómez Morín, por parte del Gobierno de Irapuato, es lo que continuarán integrantes del colectivo Agenda Ambiental Irapuato.Así lo señaló una de sus integrantes, Paulina Uribe, luego de que la Jueza Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, Karla María Macías Lovera, ante el juicio de amparo indirecto 795/2016-I, interpuesto por el menor Raúl Oros, contra el Ayuntamiento, argumentando la violación a su derecho a vivir en un medio ambiente sano, y que se resolvió a su favor el 13 de julio.buscó al director de Medio Ambiente de Irapuato, Gonzalo Guerrero Guerrero, para buscar su opinión y cómo procederán en este caso, ya que la Jueza consideró su opinión técnica no validad para justificar las obras en este bulevar, a lo que el funcionario municipal dijo que el Municipio no ha sido notificado de la sentencia y por eso no podía emitir postura alguna.Dijo que continuarán con la vigilancia a estas obras y que no caerán en descalificaciones con las autoridades, luego de que el alcalde interino, Xavier Alcántara Torres, señalara que no se retirarán árboles de las obras en el centro histórico, para que los ambientalistas no estuvieran ‘jodiendo’.Indicó que su intención es trabajar de la mano con las autoridades, para generar proyectos sustentables.