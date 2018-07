Michoacanos van por medallas a Juegos Centroamericanos y del Caribe

2018-07-19 08:12:55 | Agustín Cervantes | La Piedad

Estos jóvenes son una promesa en distintas disciplinas.

MICHOACANOS 1.-Daniela Rodriguez (Judo) 2.-Marco Arroyo (Tae Kwon Do) 3.-Rigoberto Camilo (Canoista) 4.-Gabriel Cruz Mendoza (Voleibol) 5.-Luis Ángel Malagon (Futbol). Foto: Agustín Cervantes



Este jueves 19 de julio se ponen en marcha los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla Colombia, y Michoacán tendrá representación con cartas en diversas disciplinas.

Daniela Rodríguez estará compitiendo en Judo, disciplina en la que porta medalla de oro a nivel nacional y que en 2017 conquistó un Panamericano donde generó buenos resultados clasificando para los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Marco Arroyo tiene 17 años de edad y en Tae Kwon Do es una promesa de medalla. De hecho en 2017 ganó tres preseas en justas nacionales en categoría juvenil por lo que fue convocado a selección nacional para los JCB.

Nativo de la isla de Uranden, Rigoberto Camilo Cortés estará compitiendo en canotaje donde figura con un segundo lugar en 2017 dentro del Mundial C2 Sub 23 celebrado en Rumania.

Estos tres atletas fueron despedidos esta semana por autoridades de la CECUFID en Michoacán en un acto realizado en el Comité Olimpico Mexicano. Pero también estarán el portero suplente de Monarcas Morelia, Luis Ángel Malagón originario de Zamora, mientras que el quinto michoacano es Gabriel Cruz Mendoza seleccionado en voleibol y nativo del municipio de Churintzio.

