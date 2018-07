AMLO, VOTOS

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Andrés Manuel López Obrador sólo perdió en Guanajuato pues sí, pero con una votación histórica. Sus 707 mil votos no tienen comparación con los 301 mil del año 2006 y los 299 mil de 2012 en el terruño.En Guanajuato alcanzó un porcentaje de votos de 30.36%, cuando su máximo era 15.37% en el 2006. El alcance de su fuerza nos queda más claro cuando revisamos que ganó en 18 municipios del estado.AMLO ganó 8 de los 15 municipios que registran más de 100 mil habitantes. Y esos son: Salamanca, Guanajuato Capital, Acámbaro, Pénjamo, Salvatierra, San Luis de la Paz, Silao y Valle de Santiago.La Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León alista su primer relevo en la Presidencia. La maestra Rocío Naveja cumple su ciclo luego de casi dos años y medio en que nació este organismo impulsado por la sociedad civil. Los ciudadanos ya traen bajo la manga el nombre pero no quieren revelarlo hasta que no sea puesto en la mesa de la asamblea en la que esté el alcalde Héctor López.Para afinar detalles sobre ese y otros temas, ayer en el Hotel Crown Plaza estuvieron reunidos ciudadanos que participan en La Mesa, en el Consejo Municipal de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad, y en el Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana (Fifosec). Por cierto, de esos tres organismos sólo del primero sabemos noticias, los otros dos no salen para informar.Ahí estaban: Rocío Naveja, Lalo Gómez, Jorge Solalinde, Alfonso Morales, Juan José Villalobos, René Solano, Arturo Romo, Francisco Ríos, Toño García. Si revisamos esos nombres, pues sólo Antonio García, quien encabeza el Comité Técnico del Fifosec, es parte activa de La Mesa de Seguridad. Además el Fideicomiso es un ‘hijo’ que nació de “La Mesa” y no se entienden separados. Usted dirá.La Mesa Ciudadana de Seguridad entra a una nueva etapa. Hay nuevo Gobernador, Poder Legislativo y Presidente de la República. Y, aunque es un ciudadano quien la encabeza, la obligación de reducir los índices de inseguridad y violencia es de la autoridad en sus tres niveles de Gobierno, y sus tres Poderes. Aun así La Mesa y el Fideicomiso de Seguridad deben demostrar que sí son un instrumento eficaz.Aunque el PAN asuma que la ola violenta no le pegó en las urnas, y que al final el ciudadano no le endosó al gobierno de Márquez la culpa por los más de 6 mil muertos del sexenio, sí hay casos en lo particular donde ese tema fue factor clave en sus derrotas, y esos son Salamanca y Apaseo el Alto.Esos dos municipios son los únicos donde Morena ganó tres de tres: Ayuntamiento, Ricardo Sheffield y Andrés Manuel. En Salamanca el golpe fatal para la reelección de Toño Arredondo fue el asesinato de los seis agentes de Tránsito, y en Apaseo el de su candidato Remedios Aguirre y la capitalización que de eso hizo la coalición Juntos Haremos Historia al sustituirlo por su esposa, Carmen Ortiz.La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias -Amexme- Capítulo León, recibió al gobernador Miguel Márquez, a su esposa María Eugenia Carreño, y al alcalde Héctor López Santillana.Marisol Ruenes Torres, presidenta de Amexme, en presencia de 42 socias les entregó reconocimientos por el apoyo otorgado en el sexenio (en particular para la construcción de las salas de capacitación).“Mi agradecimiento porque en estos seis años trabajamos de la mano con el único objetivo de beneficiar a las mujeres emprendedoras de León y Guanajuato”, les dijo Márquez Márquez.