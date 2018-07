Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En Guanajuato existe una compañía que está en proceso de contratar a 200 empleados que se sumen al centenar de robots que colaboran en su planta.Martín Rea es el nombre de la firma canadiense que invirtió 35 millones de dólares -entre construcción de su nave industrial y la adquisición de robots- para cubrir la demanda de producto que requieren clientes como General Motors.Su sistema de robots le permite en su planta 2.0 de Guanajuato Puerto Interior tener una capacidad de producción de 35 mil piezas al día, por medio de 23 celdas de ensamble y su ejército de robots que se encargan del manejo de materiales, la soldadura de proyección, soldadura media y soldadura de punto principalmente.Su equipo robotizado sustituye a 400 empleados, pero esa no es la verdadera causa por la que ficharon a un grupo de robots especializados, nos explicó el gerente general de la compañía, Joe Grunstein.“No se trata de ahorrar en personas, nos gusta generar empleos y formar nuevo talento, pero la demanda de nuestros clientes nos obliga a invertir en robots que aseguren que el producto estará a tiempo en su línea de producción”.Explica que es un sistema flexible que les permite crecer su velocidad cuando es necesario y volver a modo normal cuando bajan los pedidos de las armadoras de autos que atienden.Su capacidad actual de producción es para 60 mil piezas automotrices por hora, pero puede llegar a ser hasta de 370 mil en su máximo.En recorrido por la planta ver el ordenamiento preciso y la velocidad de los brazos de robots es un espectáculo que nos deja claro que la industria 4.0 no viene, sino ya ha llegado.Para el líder de la Concanaco nacional, José Manuel López Campos será preferible que México se rija por las reglas de la Organización Mundial de Comercio -OMC- que permitir una renegociación perjudicial para el sector empresarial del País.Platicando con el líder de los comerciantes lo verdaderamente importante es que se tenga un buen acuerdo y no que se tenga un acuerdo de cualquier modo.Recordó que existen ciertos puntos que aún restan por concluir al diferir mucho de un beneficio para el gremio de empresarios en México y el contexto actual demuestra la vulnerabilidad del comercio internacional de México al tener una dependencia de un 80% en materia de intercambio con los países de América del Norte, principalmente con Estados Unidos.Mencionó que con las firmas de los tratados como el TPP y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea es ahora prioritario establecer nuevos canales de comercio internacional, abrirse a otros mercados en Asia, Europa, Sudamérica y no depender en un porcentaje tan alto del comercio con el país del norte.Considera como acertada el que en el resto de negociaciones se tenga continuidad en el equipo de funcionarios por parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, además de la integración de la futura secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y un asesor que ellos determinarán que complementará el equipo.Para López Campos que participa en el cuarto de junto, un factor clave aunado al desenlace del TLCAN, será que se cumpla con la idea del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de fortalecer el mercado interno, poniendo la muestra desde su gobierno con la adquisición de un mayor número de proveeduría local.Del desenlace ideal de la renegociación del TLCAN señala que tendría que tener estos puntos a considerar: Que se mantuviera sin arancel como es el objetivo de un Tratado de Libre Comercio, que las reglas de origen que se volvieron a dificultar por como estaban anteriormente se volverían un beneficio porque eso induciría en que se tengan que establecer plantas en nuestro territorio para exportar a Estados Unidos y que se homologuen la normatividad mexicana con la internacional.Para eso será benéfico la aprobación de la Ley de la Reforma Regulatoria, para buscar simplificar la tramitología y permitir a los productores tener más libertad para ser más competitivos, sin tener que invertir tanto tiempo en trámites burocráticos..Para terminar le compartimos que la diseñadora tabasqueña Mónica Serrano, de la marca Mónica Xerrano, ahora vende sus productos en euros por medio del portal español Miss García.La Pyme que opera en León es recordada porque el año pasado quedó en segundo lugar en la tercera edición de Líderes Globales de la Cofoce.