Un hombre murió a las afueras de la clínica de la Cruz Roja, luego de ser atacado a balazos en la colonia Los Ángeles II.La agresión ocurrió minutos después de las 6 de la tarde de este jueves en la calle Mazada.Un joven apodado "El Abuelo", de 25 años, se encontraba en dicho cruce cuando fue atacado a balazos por los ocupantes de una camioneta Honda.Al verlo lesionado, familiares lo subieron a una camioneta particular, para llevarlo a las instalaciones de la Cruz Roja.Sin embargo, cuando lo revisaban los paramédicos, se percataron de que ya no contaba con signos vitales. Los agresores no han sido ubicados por autoridades.