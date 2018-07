Mitsue Elisa Guerrero (Harvard University)

Luis Gerardo Rosales (Yale University)

El deseo de aportar positivamente a nuestra sociedad y las ganas de continuar preparándose impulsaron a Mitsue Elisa Guerrero y a Luis Gerardo Rosales a concursar por la beca Fulbright-García Robles.La beca la otorga la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS) para brindar a jóvenes la oportunidad de estudiar un posgrado en Estados Unidos.Luego de un proceso largo de preparación, Luis Gerardo y Mitsue Elisa partirán rumbo a Yale University y a Harvard University para iniciar su programa académico el 13 de agosto.“Cuando era niña quise ser muchas cosas; un tiempo quise ser artista, directora de musicales y cosas relacionadas a la creatividad y el arte”.Desde pequeña, a Mitsue siempre le permitieron experimentar en casa, y conforme fue creciendo, se fue metiendo a actividades y clases de canto y piano, talleres culturales y artísticos, y se afilió a la compañía de danza del Tec. de Monterrey, colegio donde estudió desde preparatoria.En diciembre de 2016 se graduó de la Licenciatura en Diseño Industrial y fue esa etapa universitaria la que le permitió autoconocerse más.“Descubrí muchísimas habilidades que no conocía que tenía, en especial en la parte de liderazgo, aprendí mucho a cómo motivar a la gente, que creyeran en mis ideas, en mis proyectos, a cómo coordinar esos proyectos, a cómo delegar, a cómo realmente trabajar en equipo”.Fue cuando regresó de un intercambio académico por Europa lo que le hizo plantearse la idea de continuar sus estudios fuera del País, por lo que inició el proceso para conseguir una beca en Holanda.Después de pasar por procesos de aplicación en diferentes universidades, entrevistas, ensayos e investigación, a Mitsue le notificaron, a inicios de año, su aceptación en la Universidad de Harvard.“Me emocioné muchísimo, realicé un viaje para poder investigar referente a los programas y poder hablar con los directores y contarles de mis expectativas, sobre todo los proyectos para resolver problemas ambientales, en especial la parte de gestión de desperdicios”.Mitsue estudiará su Master in Design Engineering.›› Yo les recomendaría a los jóvenes que se esforzaran mucho, que trabajaran muy duro porque es una de las claves para que se cumplan sus sueños, el trabajo duro y el tener motivación propia y fuerte es lo que hace que cualquier cosa se pueda hacer realidad. Poco a poco se van dando oportunidades que tú mismo provocaste al tomar ciertas decisiones‹‹Luis creció con la idea de tener sus propios negocios cuando fuera grande, gracias a su papá, además de que siempre se destacó en las matemáticas y física en el Instituto Lux, colegio donde estudió desde pre-escolar hasta preparatoria.En algún punto de su vida, Luis empezó a caer en zona de confort debido a que no tenía que esforzarse mucho para sacar buenas calificaciones, hasta que inició su etapa universitaria en el Tec de Monterrey campus León en el cual le ofrecieron una beca de excelencia académica y donde comenzó a estudiar Ingeniería Industrial y de Sistemas.Una vez graduado, en diciembre de 2016, decidió continuar con una maestría en una de las mejores universidades de Estados Unidos, respaldado con el apoyo que ofrece la beca Fulbright.Luis aplicó para ingresar a Harvard, Stanford, Yale y Babson College, de las cuales obtuvo aceptación en las dos últimas.“Tomé la decisión de ir a Yale, tengo expectativas muy altas de mí, lo que yo espero es ser el graduado o uno de los graduados con el mejor promedio de la carrera, y más que el desempeño que pueda tener en la maestría me interesa cumplir mis objetivos profesionales, una vez que finalice el programa”.La motivación de contribuir positivamente en la sociedad y sus ganas de ser el mejor en lo que haga, han sido motor para no darse por vencido en la vida, aunado al apoyo que ha recibido de sus papás Jorge Rosales Mena y Diana Rosales Gutiérrez de Velasco, y su novia Itzel Verdad.Entre algunos de sus proyectos está el disminuir la brecha de sueldos y generar un producto o un servicio que de un verdadero valor y beneficie a la sociedad.›› Me gustaría hacer un llamado a todos los jóvenes de la ciudad. Creo que nuestro estado tiene muchísimo talento y muchas veces nos cerramos y creemos que no es posible; para seguir progresando necesitamos que más jóvenes talento de aquí, de la ciudad, se animen a irse, hay muchísimas becas, muchísimas oportunidades‹‹