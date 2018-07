Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Grupo Aeroportuario del Pacífico, que tiene a su cargo la administración del Aeropuerto Internacional de Guanajuato, asegura que el ex presidente Vicente Fox y su esposa Martha Sahagún no incurrieron en alguna irregularidad al no pasar por la Aduana el pasado 11 de julio.señaló el GAP a través de su vocero.Señaló que esta facilidad se da previa autorización de todas las autoridades a cargo del Aeropuerto, e incluso en el caso del ex Presidente, el trámite lo realiza el personal del Estado Mayor Presidencial que se encarga de su seguridad.