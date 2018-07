Dan $4 millones para terminar Mercado de la Fresa

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Para concluir la construcción de 21 locales comerciales en el Mercado de la Fresa se destinarán 4 millones de pesos más, 3 millones por parte del Gobierno del Estado y 1 millón que aportará el Gobierno Municipal.El Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez sostuvo una reunión con integrantes de la Asociación Pro Mercado de la Fresa, en la que dio a conocer que el apoyo continuará a este sector productivo.“Ya se ha aventajado bastante, ya traen 49 locales, faltan 21 no se me olvida (...) yo pongo 3 millones y 1 millón el municipio, ya para dejarlo terminado, que quede concluido en todos sus detalles”, indicó.Márquez Márquez reconoció el trabajo que han realizado los miembros de la asociación, que han apostado por el rescate de la frutilla que ha dado identidad a los irapuatenses.El mandatario recomendó que el comodato que se firme para el manejo de recinto sea de corto tiempo o máximo 10 años con posibilidad de renovar, para evitar que en 20 años se pueda pervertir la administración o se hagan malos manejos.“Hay que cuidar el acceso y su señalética, porque el que no enseña no vende (...) hay que poner un espectacular de bienvenidos al Mercado de la Fresa, hay que hacer mucha difusión”, puntualizó.En el mercado se comercializará producto en fresco, así como productos procesados de fresa, a fin de que tanto ciudadanos como visitantes puedan obtener diversas variedades, disfrutar un área de juego y convivir en familia.Por su parte, el Alcalde Interino, Xavier Alcántara Torres indicó que este espacio de comercialización de la frutilla será de gran beneficio para los productores y consumidores, además de agregar que el Ayuntamiento ya dio certeza jurídica al recinto.Indicó que en próximos días, los freseros podrán acercarse a las autoridades municipales para que se dicten los términos en que quedará el comodato del Mercado de la Fresa, el cual podría ser de un año de manera inicial.Asimismo, el Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos Rosales indicó que en la actual administración se incrementó más de 200% la tecnificación en macro túnel e invernadero, para producción de fresa en Irapuato, por lo que es necesario continuar con el impulso del Mercado.