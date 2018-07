Fox prescindirá de su pensión, pero advirtió es un riesgo

"Es una inversión a favor de México contar con ese talento y esa experiencia. Me parece correcto y así lo es en todas partes del mundo", expresó el mandatario ante medios luego de la presentación de la X Carrera San Cristóbal.



"Al final son personas son líderes que trabajaron por México y el pueblo de México estuvo al tanto de lo que cada uno de ellos hizo", añadió.



"Podemos pasar a ser un país tercermundista al dejar a los ex presidentes, a nuestros líderes, en total riesgo que le pueda suceder una contingencia", dijo el ex mandatario del País.

tanto deasí como deloses una inversión justificada, aseguró el ex presidente de México Vicente Fox Quesada, quien se dijo dispuesto a lo que le sean retiradas las mismas, pero advirtió que es un riesgo.Luego de la publicación de las prestaciones a las que es acreedor como ex presidente de México, él también ex gobernador guanajuatense, señaló que tales prestaciones están totalmente justificadas por ley y también por lo entregado por los ex presidentes al país.Pero aunque se dijo dispuesto a lo que suceda con tales prestaciones con la llegada del nuevo presidente electo, aseveró que es un error el retiro de tales beneficios.