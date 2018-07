Hollywood

Ryan Reynolds y Dave Franco.

Ben Affleck.

El nombre Ricardo Arjona ha causado controversia en los últimos años en las redes, por ser un artista que al parecer provoca 'me encanta' o 'me enfada' (en lo que a música se refiere), sin términos medios.El caso es que en una cosa se podrían poner de acuerdo todos: el talento y atractivo de su hija.Adria Arjona está brillando nada menos que en, donde ha participado en las series True Detective (2014) y Person of Interest (2015). Su papel más importante fue en Pacific Rim: Uprising (2018), donde interpreta a Jules Reyes.La puertorriqueña está por comenzar a actuar en la película Six Underground, que se estrenará en 2019 en Netflix.La historia es originalmente hecha por los escritores de Deadpool (2012), Paul Wernick y Rhett Reese, y estará a cargo del director Michael Bay, uno entre los más reconocidos.La hija de Arjona actuará conMuy bien acompañada, eh?La actriz también estrenará en Netflix "Triple Frontier", un thriller protagonizado porCon información de MVS Noticias y El Comercio.