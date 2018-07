Espera ser profeta en su tierra con las Celestes

En tres semanas la vida de Liliana Godoy dio un giro de 360 grados. Después de hacer pruebas con el primer equipo femenil de Cruz Azul, no quedó. Fue hasta unos días antes del inicio del Torneo Apertura 2018 que recibió una llamada.

Una baja de último momento en la Máquina le abrió la puerta y de inmediato aceptó la oportunidad. Cumplir el sueño de toda su vida, jugar con Cruz Azul, en su lugar de origen (Ciudad Cooperativa) y en Primera División femenil, estaba a la vista.



En charla con AM Hidalgo, nos contó lo que ha vivido las últimas tres semanas.

"Desde que supe que Cruz Azul jugaría en Ciudad Cooperativa, me inscribí a las pruebas. No había quedado. Pero hace tres semanas me llamaron que había una oportunidad y aquí estoy. Soy la única jugadora originaria de Cruz Azul, pero hay más hidalguenses, una de Tula y una de Pachuca en el equipo", comentó Godoy.

Hace ocho años, Liliana fue seleccionada nacional y medallista de bronce en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Su carrera parecía que iba en ascenso, pero las lesiones y enfocarse a los estudios universitarios le hicieron tener una pausa.

En 2012 recibió una beca deportiva en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey Campus Hidalgo, en diciembre de 2017 se graduó. Durante varios años su prioridad fue el tema académico y representar a su institución educativa en justas deportivas, ahora está enfocada al cien por ciento al futbol, no sabe cuanto durará el sueño, pero lo va a disfrutar cada instante, quiere representar dignamente a Cruz Azul y buscar un título en la liga femenil MX.

En el juego inaugural del Torneo Apertura 2018, Liliana jugó de titular con Cruz Azul ante Pachuca (marcador final 2-1 en favor de las Tuzas), la cuenta oficial de la Liga femenil MX, la felicitó por su debut.

En la jornada 2, las Celestes visitan al representativo de Lobos BUAP, el juego está programado a las 18:30 horas en el Estadio Universitario en Puebla el domingo 22 de julio, espera más oportunidades de su entrenador Alberto Aguilar.