Alonso no piensa en el pasado, solo quiere vencer a los Tuzos

Por tres años y medio Diego Alonso dirigió a los Tuzos. En esta ocasión estará en la banca de los visitantes pues, su nuevo club, Rayados, visita el Estadio Hidalgo en el inicio del Torneo Apertura 2018.

Este viernes, previo a su viaje a la Bella Airosa, Alonso hizo hincapié en la felicidad de estar en la Sultana del Norte y dijo no permanecer en el pasado, pues se enfoca en el presente.

"Estoy feliz donde estoy y no me gusta proclamarme ni ser mi propio representante, simplemente trabajar, y todo lo que venga el día de mañana será producto del trabajo, yo estoy feliz donde estoy y no pienso en otra cosa que no sea entrenar al Monterrey y ganar con ellos", comentó el uruguayo.

El domingo pasado los Rayados cayeron ante Necaxa en duelo entre los últimos ganadores de la Copa MX, resultado que no fue bien recibido por aficionados y directiva. Ante los Tuzos, buscan sacarse la espina.

"Quiero ganar todos los partidos, los amistosos, los oficiales, Copa, Liga, me gusta competir, para mí es algo natural y nos gusta mucho la competencia y para poder competir hay que tener exigencia", finalizó el estratega.