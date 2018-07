Ambulantes de la Foideh deberían incorporarse a Cámara de Comercio: Juan Jesús Bravo

Juan Jesús Bravo Aguilera, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Pachuca, señaló que los líderes ambulantes del municipio deberían integrar a sus agremiados al organismo empresarial que preside para evitar su reubicación.

En entrevista, Bravo Aguilera indicó que si los vendedores ambulantes de la Federación de Organizaciones Independientes del Estado de Hidalgo (Foideh) se adhieren a la Canaco, conservarían su autonomía como organización.

El titular de la cámara precisó que no importa el número de comerciantes que decidan integrarse a la formalidad; sin embargo, puntualizó que tendrían que estar inscritos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), al argumentar que la cámara no representa a quienes no cuenten con una cedula fiscal.

“Aquí nosotros afiliamos de uno hasta los que quieran (…) en esta cámara hay asociaciones de comerciantes de la avenida Revolución, Benito Juárez y Vicente Guerrero”.

No obstante, Juan Jesús Bravo descartó tener acercamientos con Oscar Pelcastre Almanza, líder de la Foideh, o bien, con algún comerciante ambulante.

Respecto a las pérdidas económicas por las movilizaciones y cierre de calles que durante la tercera semana de julio realizaron los vendedores, la Canaco señaló que las ventas disminuyeron hasta 50 por ciento.

“Nosotros no solo perdemos cuando se manifiestan, sino que después para recuperarnos y que la gente regrese, pasan horas y pagamos impuestos, renta y nadie nos descuenta porque hubo paro”, expresó.

CANACO RESPALDA DECISIÓN DE ALCALDÍA

El titular del organismo empresarial señaló que apoya la decisión de la presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, para continuar con la reubicación del comercio ambulante, pero en “espacios dignos”.

“Las decisiones tomadas son resultante de algo que nos pasamos pidiendo desde el inicio de su administración: cumplir y hacer cumplir la ley y con las normativas que hay”.

Sin embargo, puntualizó que lo que requiere el comercio ambulante es la creación de espacios dignos tales como los que existen en ciudades como Querétaro.

“Allá (Querétaro) tienen locales que cierran y abren, con contactos de luz en el piso, hasta se ve atractivo en las calles. Aquí se habla de reubicarlos, pero deberían ser ubicados, buscarles espacios”.

El pasado 12 de julio las autoridades municipales quitaron al comercio ambulante de las calles que circundan el Hospital General, IMSS y boulevard Luis Donaldo Colosio, por lo que la presidenta municipal pidió respaldo del sector empresarial del estado.