Descarta Omar Fayad que afecte próximo Congreso con mayoría de Morena

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, señaló que no se verá afectado con la llegada de los próximos diputados al Congreso local, principalmente de Morena, pues dijo que “no tiene el control” de la actual Legislatura.

Durante su discurso en la inauguración de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, señaló: “decían que iba a ser tan difícil, ¡pobre gobernador!, como ya no va a tener el Congreso bajo su control; como si yo controlara al actual Congreso. Entonces a mí no me afecta porque no tengo el control, no lo tendré tampoco más adelante, ni es mi aspiración”.

Fayad Meneses también mencionó que trabajará con los siete nuevos diputados federales que fueron electos el pasado 1 de julio, aun cuando no provienen del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Haré equipo con ellos aunque no son de mi partido y los ayudaré para que vayan a pelear al Congreso federal los recursos” que requiere el estado, señaló.

Respecto a la propuesta del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador para desaparecer las delegaciones federales e implementar una coordinación; Fayad Meneses expresó que cuando él tomó posesión de su cargo como gobernador, eliminó las coordinaciones regionales en Hidalgo, lo que representó cerca de 2 mil trabajadores.

Además, declaró: “acaba de ganar la fuerza de un personaje que supo capitalizar el descontento social para consolidar un proyecto político”, acotó.

Dichas declaraciones fueron expresadas en el marco de la edición 18 de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, la cual tendrá como estado invitado Guerrero y culminará el próximo 29 de julio.