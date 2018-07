Detienen a ciclistas que denunciaron intromisión de motociclista en ciclopista de Pachuca

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Por haber denunciado y documentado en video la intromisión de un motociclista en la ciclopista 9, ubicada entre las colonias Parque de Poblamiento y Plutarco Elías Calles, dos ciclistas fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Publica, Tránsito y Vialidad de Pachuca ().Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 19 de junio alrededor de las 16:40 horas, cuando los ciclistas Oscar Ramírez Hernández y Joel “N”, quienes circulaban sobre la ciclopista, se toparon de frente con un repartidor de medicamentos quien, para evitar dar una vuelta y entregar más rápido un pedido, utilizó la vía exclusiva para bicicletas.De acuerdo con Oscar Ramírez, conocido en los grupos ciclistas de Pachuca como ‘El Abuelo’, “le hicimos la observación al motociclista que en la ciclopista está prohibido que circulen las motos, pues al ir rápido nos pone en riesgo”.Sin embargo, el repartido le respondió ‘yo tengo derecho y puedo circular por donde yo quiera; además tengo que ir a entregar unos medicamentos muy caros”; debido a la forma “” motociclista, solicitaron el apoyo de la policía municipal.No obstante, agregó el ciclista, para intentar darse a la fugaA fin de reconocer el apoyo de los oficiales de las patrullas 656 y 561, Oscar Ramírez grabó un video en su celular para subirlo a sus redes sociales con la intención de hacer consciencia que estos espacios son exclusivos para que puedan circular de forma segura los ciclistas.Una vez terminado el video de 37 segundos, para su sorpresa, el oficial a cargo se molestó que grabaran y dio la orden quey fueran trasladados a las galeras municipales.comentó Oscar Ramírez a AM Hidalgo luego de interponer una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado Hidalgo (CDHEH).Tras detenerlos, ambos ciclistas fueron ingresados a las galeras de la SSPTVMP, en donde nunca les dijeron el motivo de su detención. Sin embargo, el ciclista Joel “N” logró salir ya que sus familiares pagaron una multa.Oscar Ramírez, quien se dedica a hacer artesanías en vitrales, dijo que “no tengo por qué pagar una multa de 4 mil 30 pesos de multa por haber actuado de forma correcta, es una injusticia pues hasta el momento no supe por qué me detuvieron”, expresó.Fue el jueves 19 de junio, después de las 14:00 horas que recuperó su libertad, haciéndole perder un trabajo ya que tenía pendiente por entregar.Por sugerencia de la, el ciclista inició una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia de Pachuca para que se inicie un procedimiento en contra de los oficiales municipales en la Comisión de Honor y Justicia de la SSPTVMP.