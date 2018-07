Incrementa cifra de asaltos a transeúnte

“¿Para qué?”, responde cuando se le pregunta la razón por la que no acudió a interponer su denuncia, “No le veo razón, luego ellos tienen todos tus datos y tú no sabes ni quién te asaltó, además, los agarran y luego, luego salen, a mi no me da confianza, ya mejor lo que hago es no cargar tantas cosas, ni aretes me pongo ya, porque hasta eso te roban”, confesó.



“Se presentan un promedio mensual de 11 casos en medios de comunicación, pero en cifras oficiales sólo aparece 1 denuncia por este delito en el 2018”, se explica en el boletín hemerográfico en el apartado de hechos contra el patrimonio.

De acuerdo a las cifras, en junio de 2018 se registraron 10 robos a personas en la calle, 3 robos a personas en sus vehículos estacionados y 1 robo a cuentahabiente.



“Pasó en el estacionamiento de Cibeles, enfrente de la entrada por el bulevar al Mariano J. García, salí del cine con mi niña como a eso de las 9:30, cuando subí a mi hija al carro y llegó este tipo por atrás, diciéndome que le diera todo o me iba a picar, le aventé mi bolsa y las llaves del carro, todo, pero sólo tomó mi bolsa y me aventó, me dijo groserías y corrió al bulevar”, recordó.



Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Esta no es la primera ocasión en que Claudia sufre un asalto, pero como en las dos ocasiones anteriores, la mujer de más de 65 años, no hizo denuncia ante el Ministerio Público.Este es el caso de ciudadanos que sufren asaltos en la calle, y que de acuerdo a las cifras del Observatorio Ciudadano, “Irapuato, ¿Cómo Vamos?”,Los integrantes del observatorio, mediante el boletín hemerográfico del mes pasado, señalaron que fueron 3 asaltos más que en mayo de este año, de acuerdo a los registros de medios de comunicación que se concentran en este registro del organismo ciudadano.Los integrantes de “Irapuato, ¿Cómo Vamos?”, señalan que este delito es uno de los que más alto grado de cifra negra tienen, lo que quiere decir que aunque se registran estos delitos en las calles, no se denuncian por parte de las víctimas.No todos los ciudadanos optan por no denunciar, y es el caso de Beatriz N., quien el pasado 17 de julio sufrió un asalto mientras abordaba su vehículo que se encontraba estacionado en una conocida plaza comercial rumbo a Villas de Irapuato, si acudió al Ministerio Público.Beatriz N. vio como un segundo sujeto esperaba a quien la asaltó en una motocicleta sobre el bulevar, mientras su hija de 5 años veía todo desde el interior del coche, por lo que la tomó en sus brazos y entró a la plaza, donde levantó un acta de hechos y le pidieron denunciar ante el Ministerio Público.