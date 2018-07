Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Debido al rumor que se viralizó el jueves en la noche sobre la presencia de la cantante inglesa Dua Lipa como estelar en el Festival Internacional del Globo, los organizadores lanzaron un comunicado oficial a través de su Facebook.Entre otras cosas, invitan a la gente a no hacer caso de rumores y esperar hasta septiembre para dar a conocer oficialmente al elenco musical de este año.Ante las preguntas de los fans de Dua Lipa en la cuenta de Facebook del FIG, los organizadores no niegan ni confirman la visita de la intérprete de “Be The One”, solamente responden que el elenco oficial será dado a conocer hasta septiembre.Además de Dua Lipa, en redes sociales se rumora que Los Ángeles Azules también formarán parte de la próxima edición del FIG que se realizará del 16 al 19 de noviembre en el Parque Metropolitano.