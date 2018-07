'El Zapotillo es una aberración total', afirma la dirigente nacional de Morena

Eso de la presa lleva muchísimo tiempo y es infame pensar en que se quiera inundar un par de pueblos, acabando con su historia y todo, porque quieran que el agua de Jalisco se las manden a Guanajuato, donde el tema del agua está privatizado y lo venden a precios altísimos y luego mandárselas de regreso a Jalisco, tratada. Es una aberración total todo el planteamiento y tendría que considerarse y buscarse otro tipo de opciones, que no esa.



Aberración y atrocidad, esas son las dos palabras con las que Yeidckol Polevnsky define El Zapotillo, el eterno proyecto inconcluso que ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón, ni Enrique Peña Nieto han logrado concluir para garantizar por dos décadas el abasto de agua potable para León.Ahora, la dirigente nacional de Morena, en entrevista exclusiva para este diario, pone el dedo en la llaga al cuestionar el plan por el que como alcalde de León abogó su candidato a gobernador, Ricardo Sheffield. Y lo sigue haciendo ahora desde Morena.Pues podemos entender que lo que se ha planteado en cuanto al tema del Zapotillo es una aberración total, porque es una agresión a dos pueblos, y querer inundar dos pueblos en otro estado, para favorecer otro estado, pues como que está fuera de toda lógica, por eso no lo han logrado nunca, no es un tema que tengan ahorita, lo traen hace muchísimos años, yo fui senadora y el tema me tocó recibirlo y verlo, es una atrocidad por donde se vea.