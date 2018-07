¿Para cuándo estará lista la 'Tarjeta Ciudad'?

“La Tarjeta Ciudad es uno de los compromisos más fuertes, junto con la renovación de unidades, así como la compra de unidades de 12 metros, el sistema de Prepago en todos los paraderos”.



“Se estima que entre octubre y noviembre para poder echar una nueva Tarjeta Ciudad, un nuevo servicio, y facilitar el sistema de prepago a los usuarios”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los empresarios del transporte urbano de León tienen de plazo a más tardar para noviembre para sustituir la tarjeta PagoBús por laLa “Tarjeta Ciudad”. No servirá sólo para el transporte urbano, sino que también tendrá accesos a otros servicios, como puede serentrar a, parque, incluso, siempre y cuando tenga suficiente saldo.El director de Movilidad, Luis Enrique Moreno, dijo que en el último incremento de las tarifas, los transportistas se comprometieron a invertir en la tarjeta inteligente y promoverla para que ya no se pague en efectivo el transporte.El funcionario destacó que aún falta de instalar el sistema de Prepago en la Microestación Ibarrilla, que aún está inconclusa y que no se sabe para cuándo será concluida.El resto es la inversión al que se comprometieron los transportistas cuando se les otorgó el aumento es en la compra de equipo de monitoreo, una parte apoyada por el gobierno municipal y el resto por los empresarios del transporte.Con ella se facilitará la recarga de tarjetas, además de podrá consultar saldos.Con el sistema de monitoreo los ciudadanos podrán consultar y estar en tiempo real la espera de su ruta o autobús.