Río revuelto

Cada que escucha hablar de despidos, el director de Gestión Ambiental en León, Ricardo De la Parra Barnard se pone de mil colores y, como se dice popularmente, “hace como que la virgen le habla”.En los pasillos de Presidencia Municipal muchos ya dan por hecho que está en la lista negra del alcalde Héctor López Santillana para el próximo recorte, pero De la Parra quiere quedarse a como dé lugar.Se dice que el secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, también está en la lista negra y hay otros en la cuerda floja, como el director de Aseo Público, Roberto Centeno y el de Movilidad, Luis Enrique Moreno Cortés, se rumora que no todos llegan a la primera quincena de agosto.Héctor López Santillana hace una semana retomó la alcaldía de León, y ahí le esperan otros tres años. No se puede decir lo mismo de su gabinete. Hasta ahora al único que ha dicho que quiere con él es al titular de Obra Pública, Carlos Cortés Galván.No se ha metido en áreas álgidas como la Secretaría de Seguridad o la Tesorería por ejemplo. Sin olvidar la Contraloría Municipal, que está a cargo de Esteban Ramírez Sánchez.El alcalde y los regidores afines al blanquiazul han defendido el trabajo de Ramírez, pero la oposición ya no lo quiere; esperan no ver a Ramírez Sánchez en esa área tres años más.Las principales queja contra el contralor es que todo se retrasa y va lento. Por ejemplo las observaciones del Congreso local para el Ayuntamiento leonés estuvieron 10 meses en la Contraloría tras la revisión de la Auditoria Superior del Estado (ASEG).* DependenciaOtro punto son las 90 plazas en la Contraloría, muchos colaboradores y pocos resultados.La Ley Orgánica Municipal no prohíbe que el contralor repita. Puede competir otra vez en una terna, ganar y quedarse. Si preguntan a Ramírez Sánchez no dice que no, pero tampoco asegura que seguirá.Los que se pusieron las pilas durante la jornada electoral, fueron los regidores suplentes en el Ayuntamiento de León. Solo acumularon una falta en casi 60 días que usaron la silla de los titulares.Sandra Carmona suplió a la aspirante a diputada, Norma López Zúñiga. Aarón Lira Patlán, ocupo la silla de Salvador Ramírez Argote. Los jóvenes priistas asistieron a cada comisión, y sólo Aarón tuvo una falta.CuidadoLos suplentes cuidaron el “changarro”, Lira Patlán aprovechó para levantar la voz en las sesiones de Ayuntamiento y acusar la inoperatividad de áreas municipales, entre ellas la misma Contraloría.La diputada Beatriz Hernández Cruz regresó al Congreso del Estado engrandecida por su triunfo en Salamanca contra el grupo de Justino Arriaga. Ella será la alcaldesa de ese municipio con MORENAEntre sus amigos presume que los panistas “ni se lo esperaban”, le negaron la oportunidad de buscar la elección consecutiva en el distrito XIV de Salamanca pero salió ganando.Para los consejeros del IEEG la agresión de Beatriz Tovar Guerrero a la presidenta del Consejero Distrital Valle de Santiago, Rosalinda Figueroa Torres, es un tema espinoso, que quisieran no tocar.El presidente del Consejo General del IEEG, Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, fue cuestionado sobre y se hizo el desentendido, dijo que desconocía sobre la denuncia, pero esta sigue su curso.Los consejeros involucrados Beatriz Tovar y Antonio Ortíz, permanecieron callados pero se notó su incomodidad y no sólo de ellos, sino a todo los integrantes del consejo.La Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizó ayer la ceremonia de graduación de 47 Técnicos en Policía Preventivo Estatal.Se trata de 29 hombres y 18 mujeres que se incorporan a las filas de la Policía Preventiva estatal.En el evento no estuvo presente el Secretario de Seguridad Pública Álvar Cabeza de Vaca, en su representación asistió Marcelo Márquez Martínez, secretario particular del subsecretario de Seguridad, Martín Octavio Luque Lucio.