Corredor Industrial

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. Comenzamos contándole que ante la ruptura comercial entre Estados Unidos y China, empresarios de este segundo país en días pasados realizaron una misión comercial a diversos estados de México en busca de hacer negocios para la importación de granos, frutas y hortalizas.En Veracruz, Sonora, Jalisco y Guanajuato ya hubo acercamientos mostrando interés los chinos por lo producido nacionalmente, incluso en los primeros estados ya se habrían cerrado los primeros tratos, mientras que en Guanajuato se espera suceda en los próximos meses.De acuerdo con Roberto Castañeda Tejeda, subsecretario de SDAyR en Guanajuato en este primer contacto hubo interés por hacer un primer pedido de 20 millones de toneladas de maíz, misma cantidad de espárrago y 3 millones de tonelada de fresa.La recomendación del funcionario es que los productores locales escuchen las propuestas, se preparen, pero sean cautelosos de que se trate de empresas establecidas y con contratos completamente legales, y que convengan a ambas partes.“Vienen con una necesidad muy fuerte de satisfacer su necesidad alimentaria y abiertos de que les mandemos cualquier producto agrícola y pecuario con carne vacuna, porcina y aves”.Del interés de China por lo cosechado en Guanajuato ya existe un antecedente sucedido el año pasado.La solicitud era por 2 millones de toneladas de maíz; las autoridades de SDAyR los acercaron el Distrito de Riego 11 que representan a 24 mil productores y 124 hectáreas.Resulta que la negociación ya era un hecho, sin embargo al final los interesados chinos se toparon con que aún no tenían completamente cubierta la logística de transportación terrestre para embarcar, situación que ahora no tendría que suceder considerando que los chinos están dispuestos a consumir y listos para llevar su cargamento.Para nadie es un secreto que los mayores consumidores de la cebada que produce Guanajuato son Grupo Modelo y Cuauhtémoc Moctezuma.Pero, la intención de la gente de la SDAyR es que de esa colaboración no solamente se beneficie a este par de líderes cerveceros, sino también a los miles de productores que cosechan especialmente para ellos.La semana pasada autoridades tuvieron una reunión con la gente de Grupo Modelo en Guanajuato, ahí hablaron de crear un proyecto, que su objetivo principal sea trabajar en equipo (autoridades, cerveceras y productores) para la creación de una agricultura sustentable.Y es que las firmas cerveceras deben de cuidar más a su socio principal de materia prima y entre los retos que deberán de tener es la tecnificación del campo.La recomendación de la SDAyR es que el productor analice cuál es su mejor opción para crecer su producción y sus ganancias, si el hacer negocios con las cerveceras es su mejor opción adelante, pero sino es así los invitan a que diversifiquen y analicen cuál sería su mejor opción.Es momento de un cambio de mentalidad en donde su esfuerzo vaya orientado al mercado que mejor interés muestre, pero también el que mejor les convenga y si es necesario otro mercado que piensen en la exportación a Europa o incluso la reconversión de sus productos.Para concluir semana y cerrar con la visita realizada por agricultores de Guanajuato a Murcia, le compartimos un tema que será importante dar seguimiento para conocer el avance de su implementación en Guanajuato, su aplicación prevendría posibles problemas de escasez de agua que podría tener nuestro campo.La decisión de que la misión se realizara en Murcia es debido a que en esta zona ubicada al sur de España, nos cuentan los involucrados, están haciendo un uso más eficiente y sustentable del agua y la razón es su situación tan compleja que viven en Murcia con el líquido vital, a eso súmele que tienen un suelo malo para cultivar, lo único favorable que tienen es radiación solar y su clima, dos de los cuatro factores claves para quienes se dedican a la siembra.Su problema lo han convertido en una fortaleza que les permitió involucrarse de lleno en innovación y tecnología que en la actualidad les permite ser una de las zonas con mejor productividad y rentabilidad con menor uso de agua en el mundo, satisfaciendo a la comunidad económica europea en hortalizas y frutales.La comunidad de regantes por ejemplo tiene 40 mil hectáreas y todas son regadas por goteo, no existe una sola hectárea que sea por rodada como todavía se hace en Guanajuato y aplican sistemas de medición de metro, de cada metro cúbico, además de tener la medición de las parcelas, organizar, ordenar y distribuir el agua.Sin duda la visita a la Comisión del Agua un órgano que tiene facultades jurídicas para aplicar sanciones fue algo de lo que más llamó la atención de la delegación guanajuatense, sobre todo al momento de exponer los directivos que en la actualidad una compañía española tendrá que pagarles un millón de euros por hacer mal uso del agua, cantidad que tendrá que pagar si o si para seguir operando.