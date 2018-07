introduce su mano en la urna con el puño cerrado y no toma ningún boleto. Pero al sacar la mano parece que extrae un boleto de la manga.

En la Feria Nacional de Durango (FENADU), un joven intentó engañar a los organizadores de la rifa de un automóvil al introducir hábilmente su boleto con su nombre, por lo que ahora enfrentará una posible demanda por fraude.En un video que circula en redes sociales y que también está en la página de Facebook de la FENADU, se aprecia cómo el jovenEl boleto tenía su nombre: Roberto Vicente Domínguez Zuno.La dinámica de la rifa del automóvil consistía en que cinco personas del público pasarían al estrado para sacar de las urnas un boleto. Los cuatro primeros no serían ganadores, sino hasta el quinto.Roberto, vestido con una sudadera negra con el logo de batman, fue el invitado número cinco para extraer el boleto ganador.En el video se observa cómo Roberto mete la mano con el puño cerrado yLa persona al micrófono anuncia que se tiene un ganador y dice, "la persona se apellida Domínguez". A lo que Roberto reacciona con un "no mames". "¿Te apellidas Domínguez?" le cuestiona el organizador., insiste la persona al micrófono, mientras que el joven se la pasa diciendo "no mames, no mames"."Será la primera vez que nos pase", dice el animador. Enseguida el anunciador revela: "La persona vive en la calle Aquiles Serdán", y Roberto festeja.Después le persona le pide la identificación de elector.Pero inmediatamente la gente empezó a dudar y reclamar, por lo que el animador comenta: "Tenemos todo grabado. Tenemos la grabación y vamos a checar la grabación". Mientras Roberto aparece molesto.Medios locales en Durango han informado que las autoridades de la Feria de Durango,Además, en entrevista para medios locales, Víctor Berra, Coordinador de la Expo Ganadera, informó que de ahora en adelante pedirán que las personas que pasen a extraer boletos de urnas tengan mangas cortas, y además, tienen pensado instalar