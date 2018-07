Se quedaron sin sonido más de 1300 altavoces de alerta sísmica

Y lo más preocupante es que todavía no pueden asegurar por qué siguen fallando. "Vamos a revisar el sistema tecnológico que capta la señal que replica la alerta sísmica en la capital del país y ver en qué zonas se presentaron estas fallas y corregirlas lo más pronto posible", ha asegurado en conferencia de prensa el actual jefe de gobierno de la capital, José Ramón Amieva sustituto de Miguel Ángel Mancera hasta diciembre.

Este jueves alrededor de las 8:30 (hora de México) volvió a temblar. Y con este ya son tres 19 negros en los últimos años en el país. Este mismo día en septiembre un sismo de magnitud 7,1 sacudió la capital y acabó con 228 personas sepultadas bajo los escombros. Aquella tarde el sistema de altavoces de alerta sísmica no sonó a tiempo y muchos de los que fallecieron no evacuaron rápido los edificios.El temor a que las autoridades no hayan solucionado los problemas de funcionamiento de los altavoces desde los grandes sismos de septiembre se ha hecho realidad este jueves. Diez meses después de la tragedia, las grietas han quedado al descubierto.El sonido de la alerta sísmica da generalmente un tiempo de alrededor de un minuto, dependiendo de la ubicación del epicentro, clave para que los ciudadanos se coloquen en un lugar seguro. "El 88% de este equipo operó normalmente y los habitantes de la capital del país tuvieron 51 segundos para evacuar sus hogares o centros de trabajo", agregó Amieva.