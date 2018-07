El cinismo de Fox

[email protected]

Este jueves pasado Fox hizo declaraciones tratando de justificar lo injustificable. Defiende la pensión que se le da de 135 mil pesos mensuales (dicho por el mismo) como ex presidente de la República y el apoyo que tiene por parte de 18 empleados y guardias que están a su servicio, claro, pagados por el gobierno.Este individuo fue presidente porque el pueblo ya estaba harto del PRI y adicionalmente, porque hizo promesas a diestra y siniestra, pero no cumplió lo que prometió. Fue la gran decepción del supuesto cambio. No hubo realmente alternancia en el poder, fue un simple, quítate tú para ponerme yo. Las estructuras y sistema priísta quedaron incólumes. El sistema quedó exactamente igual cuando salió, que cuando entró, con todo el corporativismo sindical corrupto. No hizo, ni mucho menos, lo que pretende hacer López Obrador, si lo cumple, este sí va a ser un verdadero y auténtico cambio. Entre estos cambios está el que se les quite la pensión a los ex presidentes. No hay vuelta de hoja. Este es un reclamo legítimo del pueblo. Aunque chille y patalee como niño caprichudo, que es lo que realmente es Fox, se le va a quitar la pensión y sus ayudantes pagados por el pueblo de México. No los merece ni él ni los otros ex presidentes. Si quieren que los cuiden, que paguen ellos la seguridad que para eso robaron tanto dinero. Y que vivan de lo que se robaron o que se pongan a trabajar, aunque no va a ser necesario esto, porque bien que hicieron sus ahorritos y se robaron mucho dinero del erario público.En el caso de Fox, todos sabemos que antes de ser gobernador de Guanajuato estaba quebrado él y su familia. Estaban fuertemente endeudados y llegando a la gubernatura empezó la prosperidad en su rancho que estaba en pésimas condiciones. Se encontraba, este rancho, en condiciones deprimentes y patéticas, pero nada más llegó al poder y las cosas cambiaron. Cuando llegó a la presidencia de la República hasta mandaba gente pagada por el erario público para que le hicieran mejoras a su rancho. Su centro Fox de insultante lujo y opulencia, fue financiado por empresarios a los cuales el les hizo ganar mucho dinero. No sólo él se enriqueció y hasta la fecha es multimillonario de dinero robado del pueblo, si no su familia política los Bribiesca también lo hicieron. Martita y sus retoños vivían en Celaya, y todos los que vivimos aquí sabemos que no eran ricos, ni mucho menos, eran de clase media, tenían una veterinaria en la calle de Madero y ahora resulta que son muy ricos. ¿Y después de haber robado tanto, todavía quieren seguir robando, cobrando una pensión que no merece Fox? Si quiere pensión se le va a dar una, según lo que dice Obrador, de acuerdo a su calidad de adulto mayor, pero no la necesita, reitero, porque su riqueza insultante indigna a la mayoría de pobres del país que no ganan en un año lo que él en un mes recibe de pensión sin merecerla.Si ni siquiera el próximo presidente de la República va a tener el sueldo y los guardias del Estado Mayor presidencial, que según lo que dice AMLO, van a desaparecer, ¿por qué va a tenerlas este zángano, que ha sido un vividor de la política? Es más, se le debe hacer una investigación a él y a su familia política por enriquecimiento inexplicable (o muy explicable) y expropiarle los bienes que tiene indebidamente, porque son producto de la corrupción. Si de veras AMLO va a atacar la corrupción a fondo, que empiece por estos pillos que llegaron al poder para enriquecerse. Salinas y los otros también deben ser sujetos a investigación, sobre todo, este individuo, que es dueño, junto con el prestanombres de Slim, de Telmex.Esperemos que se haga justicia con estos indignos ex presidentes y que se acabe la impunidad y la corrupción. Peña Nieto también debe ser investigado.POSDATA UNO.- Hablando de Peña Nieto, resulta que aparte que va a dejar muy endeudado al país pero, no contento con esto, quiere seguir endeudándolo más. Una emisión de deuda por 10 mil millones de dólares, fue registrada, el pasado martes, por el gobierno mexicano ante la Comisión de Valores de Estados Unidos. Cuando comenzó Peña su mandato, la deuda era de 33.8% del Producto Interno Bruto (PIB) y subió a 46.4% al cierre del año pasado ¿y en que se invirtió? La campaña “movamos a México”, fue sólo eso, una campaña, porque no se vio donde se invirtió todo el dinero que se prestó al gobierno peñista. Organizaciones Civiles acusan que no se invirtió en el sector primario ni en inversiones productivas, ¿entonces en donde quedó la bolita? ¿Verdad que da coraje ver este derroche de recursos, estimado lector? ¡Más de medio billón de pesos anuales para pagar intereses! Por eso estamos como estamos.POSDATA DOS.- El asunto de la "mochila azul" es otro caso de corrupción del gobierno estatal. Compra el gobierno panista mochilas con plomo a alto precio… Y don Roberto Suárez Inda, firmando muy campante, a sus 92 años, todo lo que le presentan. Otro caso más de corrupción de los azules que documentaré en un próximo artículo.