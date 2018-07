MORENA en Celaya, la izquierda en su oportunidad de trascender…

“No vayan a salir con sus tonterías porque la gente se los va a reprochar”,

mensaje de Andrés Manuel López Obrador a funcionarios electos de MORENA.

Negarle a la señora Paniagua la autorización -que en cada inicio de mandato los alcaldes entrantes han arrebatado tramposamente al Ayuntamiento- para que pueda ella contratar y asignar directamente las obras públicas; ésta práctica ha sido fuente primaria de corrupción a través de los moches;

MORENA será la primera minoría en el Ayuntamiento, desplazando de este sitio al PRI, que de tan mala manera la ejerció durante mucho tiempo…Esto le dará a su representación la posibilidad de constituirse en actor fundamental de las decisiones de esta máxima instancia del gobierno municipal, no obstante a que las otras representaciones opositoras acaso se plegarán, como en anteriores ocasiones, a las consignas de los panistas.MORENA ya tuvo representación en el Ayuntamiento de Celaya en un tal J. Inés Piña; y menciono tuvo, no obstante a que este inefable señor aún despacha en el puesto, porque con su desempeño obsecuente al panismo cayó precisamente en esas tonterías que menciona López Obrador.A través de esta representación de tres regidores de MORENA, bien se puede empezar a desterrar la corrupción que ahora nos agobia; terminar con los moches y tantos abusos presupuestarios que se han cometido en contra de la hacienda del Municipio…Y más aún, buscar también terminar con la impunidad compeliendo a la Contraloría municipal para que haga su trabajo de manera independiente, sin atender consignas.Con la llegada de López Obrador a la presidencia del País las cosas cambiarán para bien, pues esto implicará a los ámbitos del Estado y Municipio…No obstante a sus autonomías, el PAN en Guanajuato estará acotado en sus abusivas prácticas anteriores, pues ya no podrán manejar los recursos federales de la manera discrecional y arbitraria como lo ha venido haciendo.Son pues, malas noticias para el panismo gobernante; y buenas noticias para todos nosotros los gobernados…El PAN supuestamente ganó –cosa que pongo en duda- con carro completo en los pasados comicios en Guanajuato, a excepción del resto de la República; algo que parece los tiene muy orgullosos; sin embargo, esto será su desventaja…Y no lo digo porque pudiese haber alguna revancha de tipo político, que de López Obrador no lo creo, sino porque no podrán seguir gobernando como lo han hecho, sólo nutriendo sus causas facciosas.La prolongada estadía del PAN en el gobierno de Celaya y el Estado sólo se explica de esta manera; esto es, a través del manejo discrecional de recursos públicos para alimentar sus estructuras clientelares, apuntalando así su permanencia en el poder.Pero esto va a cambiar en modo radical, pues las flojeras recaudatorias tanto del Municipio como del Estado los han hecho excesivamente dependientes de los recursos federales…Así, los programas sociales no podrán seguir siendo discriminatorios y dirigidos únicamente a esos grupos clientelares, que al PAN le han asegurado un apoyo que no merecen, pues aquellos, a partir del 1 de diciembre de este año, serán para todos los necesitados…En fin; MORENA con su representación en el Ayuntamiento podrá y deberá hacer la diferencia…Al respecto, con base en mi experiencia como ex regidor, opositor y analista de la política local, me atrevo a sugerir algunas primeras acciones –asumibles por toda la oposición en bloque- que pueden ser fundamentales para enderezar de inicio el rumbo del Municipio:

Y es que los dictámenes de asignación de obras corresponden en todo caso a la comisión respectiva, la cual los daría a conocer al Ayuntamiento para que éste, a su vez, haga las asignaciones de obras.

Oponerse a que los síndicos del Ayuntamiento integren las comisiones de trabajo; pues por Ley esta integración sólo corresponde a los regidores, entre quienes el número de los opositores duplica a los del PAN;

Así pues, los regidores de oposición deberán ocupar las presidencias de las principales comisiones, como son la de Hacienda, Gobierno, Desarrollo Urbano, Contraloría y, ahora, Obras Públicas.

Negarse a que el nombramiento del Contralor municipal recaiga en una persona a modo que solape los abusos y la corrupción; este nombramiento deberá recaer en alguien de acreditada probidad e independencia, y sugerido por la sociedad, aunque esto no les guste a los panistas;

Y por último, designar a un nuevo Juez municipal; es urgente echar al que por 18 años ha ocupado este importante puesto, contraviniendo la legalidad en su designación.

Y es que el grupo de MORENA en el Ayuntamiento debe acompañar a López Obrador en la transformación del País que nos propone, ejerciendo una oposición responsable, franca y vertical…Porque si salen con sus tonterías, la gente se los va a reprochar…@inigorota