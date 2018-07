Positivos y negativos de AMLO

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Insistiendo, en lo que anoté en la semana pasada, no cabe duda que AMLO resultó indiscutible ganador de las elecciones pasadas, excepto en Guanajuato, donde resultó ganador el PAN y como estado aislado, Puebla en cuanto la gubernatura y algunos municipios, en donde resultaron triunfadores los candidatos del PAN.Uno de las propuestas del candidato triunfador, fue la de disminuir notablemente los gastos del gobierno a través de medidas de austeridad, como reducir los sueldos y prestaciones a los altos funcionarios de la república, incluyendo al propio presidente de la república, lo que es muy bien visto por la ciudadanía con los peros que anoté la semana pasada, al respecto.Ha propuesto junto con su equipo, muchas medidas de austeridad, sin endeudar más al país, ni aumentar los impuestos, promesas de campaña, que están por verse sin son cumplibles y los que -insisto- le damos el beneficio de la duda. Entre las medidas importantes, está la disminución de la corrupción, aunque AMLO habla de la cancelación de la misma -lo que veo imposible de lograr- Está directamente asociada a la impunidad, aduciendo que el actual gobierno, no ha podido disminuir el grado de asesinatos y la actuación en general, de la delincuencia organizada. Alo que no ha hecho referencia y ahora aquí lo anoto, es a la disminución de las estratosféricas partidas que corresponden a los partidos políticos, a los que no ha tocado ni con el pétalo de una rosa, incluyendo su propio partido político que es Morena.Este partido político recibirá casi cuatro veces más de financiamiento público, debido a su triunfo, que pagamos todos con nuestros impuestos, lo que no es tomado en cuenta. Es decir que nos quita el gobierno parte del fruto de nuestro trabajo vía impuestos, para destinarlos -se supone- a invertirlos en otros renglones, en donde hacen más falta.Creo que no se justifica el financiamiento tan elevado que reciben los partidos políticos, por lo que me propongo hacer un pequeño análisis de lo que recibieron en 2018 y de lo que recibirán en 2019, remitiéndome respectivamente a la nota publicada por el periódico “El Financiero” en las asignaciones a los diferentes partidos durante el año pasado y según cálculos de “Integralia” cuyo director general es Luis Carlos Ugalde, como estimación para el año de 2019. En 2018 los partidos políticos contarán por todo el año, con un financiamiento de 6,768 millones de pesos, para sus actividades ordinarias y para el desarrollo de sus campañas políticas. Esto sin tomar en cuenta los gastos no declarados en las pasadas elecciones, que según Carlos Ugalde ascienden a cantidades que no son comprensibles.De las cantidades anteriores, serán de 4,296 millones de pesos, para sus gastos “normales” y para sus campañas 2,148 millones de pesos, -sin considerar a los candidatos independientes- siendo el PRI el que más recursos recibirá durante el presente año y Morena recibirá 634 millones de pesos, mediante una fórmula más o menos complicada a la que no haré referencia.Resulta que Morena, que resultó la triunfadora en las pasadas elecciones recibirá casi 4 veces, de lo que percibió en 2018, es decir que recibirá en total, 2,345 millones de pesos, menos la cantidad por no ser año electoral.El abrumador triunfo de López Obrador, representa un efecto muy negativo para los partidos perdedores, pues no sólo perdieron numerosos puestos de elección popular, también perdieron mucho dinero y mucho poder en todo el país, según cálculos a groso modo de Integralia, a la que he hecho referencia, según una nota publicada en internet.Sus principales adversarios políticos, tendrán una caída histórica, con base en los votos obtenidos por cada partido. El PRI recibirá 27% menos recursos y el PRD, tendrá un 21% menos. Sólo el PAN se salvó de esta debacle, pues recibirá un 6% más de lo obtenido en el 2018.Algunos partidos políticos, inclusive perderán su registro o cuando menos eso esperamos, pues no sirven de nada, los chiqui- partidos, ya que no es significativo el número de votos que consiguen y sólo sirven para enriquecer a sus líderes, que son los que los manejan.Esto es como una bola de nieve, entre más recursos y poder tiene un partido político, más puede gastar y más poder adquiere. Entre menos recursos tenga un partido político, menos puede gastar y pierde un gran número de gobiernos tanto en lo federal con la presidencia de la república, como estatales y municipales.Ahí está una de las fuentes importantes, para disminuir los dispendios que hace el gobierno, a través de sus diputados y senadores, pero ese renglón no ha sido referenciado por AMLO ni tomado en cuenta, para financiar sus múltiples proyectos y promesas de campaña, para las que aparentemente no hay dinero suficiente. La pregunta que surge es: ¿Qué hará AMLO y su partido político con tanto dinero?