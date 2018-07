Traje de luces para Miguel Márquez

e me ocurre que este artículo pudiera empezar así: el diestro Miguel Márquez Márquez, anuncia de manera oficial su campaña de despedida de los ruedos políticos, y la llevará a cabo en las principales plazas de nuestro Estado. Le llamaremos ¿matador? Lo digo para identificarlo en el curso de la lectura, pero me parece qué no. No es matador, aunque torero en las lides políticas, bien pudiera ser, porque ha sido diestro para capotear todo lo que se le vino enfrente, y por eso me tomaré la licencia poética para nombrarlo, en algún momento, de ese modo.

Alguno de los lances que aun torea el ciudadano Márquez, es el de la publicidad. Como usted sabe, todos los gobernadores invierten en imagen a diestra y siniestra; quien pone el ejemplo a seguir, es el Presidente de México.

Mientras que el gobierno federal gasta un millón de pesos por hora, el nuestro, ahora lo sabemos, lo gasta por día

. Hay de vivos a vivales. Del 2013 al 2016, la administración de EPN gastó 36 mil 261 millones de pesos en publicidad oficial, 15 mil 161 millones de pesos más de lo que autorizó el Congreso.

Cito lo anterior, porque es un referente de cómo se prodiga el arte de gastar en imagen, ellos dirían que es en difundir lo que hacen bien.

Los grupos favorecidos por el gobierno federal, ya lo sabe usted, son Grupo Televisa, TV Azteca, Estudios Churubusco, la agencia de publicidad Starcom Worlwide, El Universal y Grupo Radio Fórmula, en el periódo que le refiero.Aquí, pobremente y al estilo ranchero, como ya lo decía, Márquez gastó en 2016 y 2017 casi un millón de pesos diarios en publicidad durante su administración. Y es un gajo de un gasto aún mayor. Los enterados señalan, que entre 2013 y 2017, la partida de comunicación social sobrepasó el monto aprobado por el Congreso. Hasta parece que fueron a la misma guardería los ciudadanos antes señalados, o les dieron chupón de la misma marca.Hace unos días el diestro Márquez, dijo, que si había mas logros, lo lógico debiera haber mas gasto en difundirlos. Ayudándole un poco con ese motivo, le diré que en los primeros cinco años de su gobierno dicha difusión se incrementó un 274% en dinero, pero en otros temas como justicia, educación, salud, protección social y seguridad, se incrementaron en 4, 6 y 9%. Lo suyo, indudablemente, es gastar en publicidad exitosamente, y demostrar que lo ha logrado.Según la investigación periodística estatal de Zona Franca, a la que hago mención, señala que, de los más de, en la página de transparencia estatal sólo hay contratos publicados por 426 millones de pesos, de estos, sólo 284 millones están sustentados mediante facturas. Lo demás, es una piñata rellena de sorpresas como registros de contribuyentes que no concuerdan con las razones sociales, datos de proveedores ocultos, domicilios foráneos desconocidos. La transparencia y la rendición de cuentas desde luego, es una toreada de aplauso.Como ya es costumbre el ciudadano torero –recuerde la licencia literaria- se retira de las lides políticas quedando bien con los grandes medios de publicidad, pero también con los establos virtuales, e incluso con aquellos que existen solo en la red preferente de su comunicador oficial. El reportaje señala que “hubo un dispendioso gasto en páginas de Internet carentes de tráfico, administradores de publicidad digital y agencias de redes sociales, contratadas de forma totalmente discrecional y sin control en la medición de sus impactos”.Algunos de estos sitios que supone el ciudadano Márquez, le hacían difusión a sus espectaculares resultados en seguridad y procuración de justicia, son empresas desconocidas, algunas de reciente creación y muchas de ellas intermediarias, las cuales recibieron asignaciones directas en contratos carentes de transparencia. No es mi intención quitar luces al diestro de San Francisco del Rincón, pero Enrique Avilés Pérez, para el cual le pido otra licencia literaria, resultó un verdadero Mozo de estoques a su servicio.Es notorio que la prensa digital guanajuatense, no es parte del círculo privilegiado de las faenas publicitadas del ciudadano Márquez. Su gasto en ella, es apenas testimonial, aunque sea toreada con singular habilidad para bajar el nivel de escrutinio político. Entre esa prensa, se encuentra Código News, Contrapunto News, IGTEO, Avenida Digital, Informativo Ágora, Notus, Claroscuro Noticias o Kuali, que tienen ingresos anuales por publicidad estatal que no superan los 200 mil pesos. News San Miguel, desde luego, no entra en el ojo de Avilés, ni tampoco “El otro enfoque”.Su enorme poder de difusión mediante la compra de publicidad, ha sido un hit de 8 columnas: nos puso en el ojo del huracán internacional, con el tema del desbordado crimen organizado; con el asunto de la recurrente inundación de Honda; con sus gastos faraónicos en seguridad; con sus préstamos onerosos para pintar de azul los municipios. Con sus estrategias fallidas de militarizar las calles, las escuelas, e incluso con sus propuestas de azotar con el cinturón a los hijos. Se le hizo difusión en los medios locales, y bastante, pero su gratitud monetaria fue para los medios nacionales. ¿O no se trataba de difundir su labor?Sin lugar a dudas, en esta despedida que está realizando el ciudadano Márquez, el aplauso placero ha sido ahogado por el ruido de su fracaso gubernamental. El pasado jueves 19 de julio, declaró en relación al “efecto cucaracha”: el blindaje de seguridad que se instaló en los límites del estado de Guanajuato no funcionó, ni tampoco sirvió en todo el país. En ese tema le falló el fumigador, si las pipas con doble remolque le pasaban por la nariz, imagínese las “cucarachas”, pero esa no es otra historia, es la misma con otros nombres.¿Mochilas para prevenir la delincuencia? El gobierno de Guanajuato gastó –hasta ahora- 206 millones de pesos del presupuesto de Seguridad Publica, en la compra de un millón 715 mil mochilas escolares. Pero la tela tenía 14 puntos de plomo cancerígeno, cuando la norma internacional establece un máximo de 1 punto. ¿Querrían acabar a mochilazos a los presuntos niños y jóvenes descarriados? El ciudadano Márquez, debería patentar su estrategia futurista para prevenir el delito.