#noticia #ardiente Por fin se descubrió el misterio de @AtaSarmi YO SI LE LLEGUE AL PRECIO pic.twitter.com/3GpU05cve5 — EDYSMOL (@EdySmol) July 10, 2018



"Fui como invitada especial sólo una vez porque Edy me invitó. Me divertí mucho, me reí mucho, me trataron divino, pero solo fui una vez. Edy y yo hicimos la broma de que 'me habían llegado al precio' pero nada más".

Todo comenzó por un video. Atala Sarmiento aparece junto a Edy Smol, del programa Cuídate de la Cámara y él lanza una declaración: "¡Qué creen! Les tenemos una sorpresa. Sigan chismeando, yo sí le llegué al precio a esta mujer. Lo que ustedes no pudieron hacer yo sí lo hice. Yo sí puedo, Edy Smol sí puede". Atala asiente y de allí derivó una serie de suposiciones sobre si en efecto, Atala Sarmiento regresaba a la televisión con este formato.Al consultarlo con ella, la conductora señaló que no, no es cierto que se haya sumado a las filas de este programa.En otras ocasiones, Atala ha dejado en claro que desea seguir haciendo cosas en televisión, pero quiere estar convencida del proyecto y de algún modo, quiere que sea un reto para ella. Tras su salida de Azteca, Atala ha sido invitada a distintos programas, entre ellos Hoy, de Televisa.