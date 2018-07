Galilea Montijo se burla del busto de Natalia Téllez

En un segmento de el programa "Hoy", Galilea Montijo y Natalia Téllez hablaron junto a un especialista sobre la cirugía de los implantes mamarios.

Usuarios en redes cuestionan si algunas preguntas que Galilea le hizo a Natalia habrían sido para incomodarla,

“¿Tú te quieres operar?”, cuestionó Galilea a Natalia, quien siempre se mostró relajada y bromista.

“La verdad no pero es muy interesante”, respondió Téllez mientras se probaba algunos implantes y bromeaba con la producción.

“Muchachos vamos a hacer una cosa, tanto se quejan de mi planicie vamos a hacer una tanda, se forman y a ver cuánto traen de quinientón, de veintes, todo”, expresó.

El momento más gracioso fue cuando Galilea despedía al especialista Gerardo Fernández, pues Natalia le dijo que no se fuera, y el doctor le respondió:

“Te las dejo para que las sigas probando”, comentario que desató las carcajadas de ambas conductoras.

“Eso quiso decir que te hace falta”, finalizó Galilea.

Seguidores de Natalia criticaron a Galilea y a Téllez le enviaron comentarios halagadores en los que le reitera que luce hermosa con su figura natural.

"@Natalia_Tellez eres hermosa tal como eres no permitas que nada ni nadie te haga sentir mal sin tu consentimiento. Y tú @GalileaMontijo tú cómo no eres nada natural. Para hablar de cirugías eres experta por todas las que te haces".

La que se quedó guardada Una publicación compartida de Natalia Tellez (@natalia_tellez) el 11 Jul, 2018 a las 7:01 PDT



"@Natalia_Tellez eres una mujer muy hermosa así naturalita me encantas me fascinas me enloqueces, la @GalileaMontij_ es una mujer llena de puros implantes #YA SAQUEN A GALILEA", fueron algunos de los comentarios.

Descubre todo lo que no sabías de la cirugía de implantes mamarios con nuestro especialista pic.twitter.com/4fsUWKZ6Cg

— Programa Hoy (@programa_hoy) 19 de julio de 2018