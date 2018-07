Bomberos, fuego

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los integrantes del Cuerpo de Bomberos de Irapuato se manifestaron, aunque sin dejar de trabajar en la atención de reportes.La protesta culminó en la colocación de una bandera rojinegra en la estación ubicada en el bulevar Torres Landa y la manifestación de los bomberos, voluntarios y de base, por las malas condiciones, pero sobre todo por el despido, que calificaron como injustificado de uno de ellos, Jorge Espinoza.Apenas por allá de septiembre del 2017, Jorge era nombrado héroe, porque acudió como parte del equipo de rescate que Guanajuato envió al Estado de México luego del temblor del 19 de septiembre, pero ahora, fue despedido por no querer acudir a León a un traslado en una ambulancia que no se encuentra en buen estado. Lo más fuerte fue cuando Espinoza confrontó, ante los medios, al director de Protección Civil, Juan Segoviano, diciéndole que por situaciones como esa falleció su compañero Iván Mejía Rodríguez, en agosto del año pasado, cuando rescataba a un menor de edad de las aguas del río Silao.Trascendió que el equipo de los Bomberos también se encuentra en pésimas condiciones, y que aunque los bomberos que también realizan prácticas de buceo, acuden constantemente a capacitarse, el equipo no siempre responde bien, pues incluso en los ensayos sufren de fuertes dolores de cabeza, por la calidad del equipo. Aún así, las autoridades no respondieron, y les pidieron que continuaran con su trabajo, alegando que Jorge cometió una falta y que eso le valía perder su trabajo.El alcalde interino, Xavier Alcántara Torres no perdió el tiempo, y quiso desviar la atención de los medios de comunicación, ante la presencia de la excandidata por la alcaldía de la Coalición Juntos Haremos Historia, y diputada local, Irma Leticia González Sánchez, a quien calificó como oportunista.La diputada local dijo que ella sólo acudió por invitación de los mismos bomberos, quienes una noche antes de la manifestación le pidieron asesoría, aunque no se puede negar que se quiso atraer un poco la atención a la legisladora, pues incluso su marido, Catarino Gutiérrez, en redes sociales subió una imagen manipulada de la diputada, con un traje de bombero, que parecía más de broma que de solidaridad con los bomberos. Al final, el alcalde interino así como los directores a cargo de esta dependencia de Bomberos, se hicieron los locos, señalando a Irma Leticia como oportunista, pero no dijeron cuándo y cuánto se apostará para mejorar las condiciones de los bomberos, que al final, arriesgan su vida, y más de lo que parece, ante la falta de equipo, pues hasta las botas traen parchadas.Por primera vez en 20 años, el PAN no tendrá mayoría en el Ayuntamiento de Celaya, sin embargo, la oposición puede estar dividida entre independientes, regidores de Morena, del PRI y del Verde que podría inclinar la balanza.Para empezar, los lineamientos de austeridad y el proyecto de nación anunciado por el ganador de la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, podrían o no encajar en los ediles de Morena.Incluso, circula una petición en Change.org en donde se les pide a los tres regidores de Morena, Bárbara Varela, Gerardo Sierra y Uriel Pineda, hacer equipo, compartir con los celayenses su agenda y tender puentes con la oposición principalmente con los tres regidores independientes.Esto con el fin de evitar lo que ocurrió con el único regidor de Morena en el actual Ayuntamiento, J. Ynés Piña Cofradía quien terminará su gestión con polémica luego de que su propia asesora lo acusara de alinearse con el PAN.Es bien sabido que los funcionarios de Morena que serán mayoría en los próximos meses en el país deberán seguir los lineamientos de austeridad y transparencia, como la reducción de su salario o eliminar asesores, sin embargo, aún es una incógnita lo que ocurrirá con los representantes en Celaya. En teoría es lo mínimo que podrían hacer, toda vez que en gran parte llegaron a esos puestos impulsados por el arrastre de AMLO y no tanto por méritos propios, es lo que les piden no solo los que votaron por Morena, sino todos los ciudadanos interesados en que en el Ayuntamiento opere una verdadera democracia.Mucha especulación ha causado la supuesta convocatoria que realizan panistas a los miembros del Ayuntamiento recién electos para Celaya, pero de lo que muchos no dudan es que los ciudadanos nos llevaremos más de una decepción con aquellos que se mostraban y se vendían como una nueva oferta política, fresca y que ahora sí defendiera los intereses de los celayenses y no de un grupo. Dicen que si alguien es experto en dividir, como dice la frase: “divide y vencerás”, son precisamente los panistas.Hace no muchos días las fuerzas políticas de oposición encabezados por el excandidato independiente, Javier Mendoza, se unían para denunciar lo que calificaron como un megafraude electoral, luego de que se le otorgará la constancia de mayoría a la panista, Elvira Paniagua. Por decir lo menos se habló de llegar hasta las últimas consecuencias, en específico los independientes y Morena. Incluso, ambas fuerzas políticas aseguraron que no iban a negociar en lo oscurito con el PAN sino en total transparencia. No se ha sabido si las impugnaciones ya fueron hechas o qué ha pasado.En los pasillos de la grilla celayense sólo se habla de las llamadas que recibieron regidores electos de Morena e independientes para platicar en lo oscurito con el PAN. Bueno, le hablaron hasta al del PRI. Se dice que lo anterior ha causado indignación entre las bases, es decir, en aquellos que se la partieron durante la campaña creyendo en proyectos distintos y los respaldaron.La propia Alcaldesa electa había informado que iba a buscar al Ayuntamiento para buscar unificar su proyecto, esperemos que se trate de eso y no de reuniones paralelas para negociar y alinear a los regidores. Muchos aplaudieron que el PAN perdió la mayoría y con ello la facilidad de cometer abusos desde el poder, pero muchos creen que negociando todo podría ocurrir y veamos nuevamente un Cabildo a modo.Los excandidatos acordaron junto con sus regidores formar un frente común que frene los excesos constantes del blanquiazul, como deudas millonarias para los celayenses, concesiones para los cuates, incrementos al precio del transporte o permisos para compadres. Con lágrimas en los ojos el independiente Javier Mendoza Márquez informó su retiro de la vida política y descartó negocios en la opacidad. Pero ya hay quienes aseguran que las intenciones fracasarán porque habrá quien o quienes se alinearán con el PAN. Esperemos que todo sea confusión y funcionen por los ciudadanos.Los principios de Morena son no robar, no mentir y no traicionar. Dicen que la frase es precisamente porque la política está llena de rateros, mentirosos y traicioneros. Y en Morena ya lo ven en su regidor electo, Uriel Pineda, quien pese a que dijo que tiene simpatía por el partido está en el ojo del huracán pues varios morenistas aseguran que durante la campaña se le oía decir que en cuanto llegara a la regiduría se iba a declarar independiente.Desde su designación como primer regidor causó polémica al interior del partido en Celaya y desplazó a la segunda y tercera posición a Bárbara Varela y Gerardo Sierra, dos de los fundadores de Morena en el municipio.Esta semana que pasó, la morenista, Fidelina Bautista, agregó otra pieza al rompecabezas pues señaló que sabe que el Edil electo no quiere donar la mitad de su sueldo a universidades como lo traen por compromiso los funcionarios de este partido en el país. Quien no se la acaba es el impulsor de Uriel, Octavio Arvizu, quien consiguió las simpatías de quienes movieron los hilos del partido en las elecciones a nivel estatal, como el exgobernador de Michoacán y representante de AMLO en Guanajuato, Leonel Godoy, Talía Vázquez y el excandidato Ricardo Sheffield.Los ambientalistas de Irapuato lograron sentar precedente al ganar el juicio de amparo en contra del Gobierno Municipal por el daño ambiental ocasionado en la ampliación del bulevar Gómez Morín.Este hecho no fue del agrado del alcalde interino, Xavier Alcántara Torres, quien con desdén, arrogancia y una total falta de respeto, se refirió a estas personas como pseudo ambientalistas.El Alcalde aprovechó la rehabilitación del Jardín Principal para sacar su enojo en contra del grupo ambiental, encabezado por Lety Ochoa y Paulina Uribe y sin que nadie le preguntara se soltó a decir que no se retirarán árboles, para que los pseudo ambientalistas ‘no estuviera jodiendo’.La forma irrespetuosa en que Xavier Alcántara trató la situación ocasionó aún más críticas por parte de los irapuatenses que se encuentran cansados del mal desempeño que ha tenido el interino en el poco tiempo que ha estado en el encargo. Incluso, se supo que ya se le pidió mesura en sus declaraciones por parte del alcalde con licencia, Ricardo Ortiz Gutiérrez, pues estas acciones más que ayudar, empañan la ya maltrecha Administración Municipal.El poco respeto al medio ambiente que ha mostrado el Gobierno Municipal en sus obras al parecer será otra piedra en el zapato de la Administración de Ricardo Ortiz, que tendrá tres años más para continuar desestimando las opiniones ciudadanas y faltando al respeto a quien interfiera en sus proyectos.Dentro del proceso que se realizó con este juicio de amparo, especialistas ajenos tanto al Gobierno de Irapuato como a los ambientalistas, realizaron los estudios adecuados para determinar si las obras debían realizarse, y sorprenden dos cosas. Primero, se determinó que las obras no respetaban el medio ambiente, trasgrediendo ese derecho humano; pero también resolvieron que las acciones en cuanto al tema de movilidad no eran las adecuadas para disminuir accidentes y mejorar el flujo vehicular.Lo bueno, es que esta obra no se podrá generar bajo el proyecto ejecutivo creado por las autoridades y especialistas del Municipio, lo malo, es que ahora no sabemos qué tanto es cierto que se tienen proyectos ejecutivos y que esos proyectos estén realizados de manera en que las obras sean funcionales para los ciudadanos, y no dañinas para el medio ambiente.En Guanajuato no habrá de última hora entrega de fiats para notarios públicos.Tampoco está en puerta la entrega de más permisos para taxis ejecutivos.El gobernador Miguel Márquez, y su secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez, decidieron no sucumbir a la tentación que para muchos políticos es despedirse con las prebendas de última hora (ahi están por ejemplo los casos recientes de Jalisco, Michoacán y el Estado de México).Y no es que no sea necesaria la autorización de un determinado número de fiats para responder a la demanda creciente de asuntos, en algún momento el siguiente Gobierno tendrá que hacerlo.Lo que si ya no se iba a ver nada bien es que Márquez tomara el tema a unos días de la retirada.Para sospechas ya tuvo con la concesión de Jueves Santo del Libramiento Silao a Grupo México.Lo mismo con los taxis ejecutivos cuya Ley de Movilidad -aprobada en marzo 2016- dejó en la cancha del Ejecutivo el determinar el número de permisos a otorgar, según su estudio de mercado. El Instituto de Movilidad -desconcentrado de la Secretaría de Gobierno- entregó por ahí de mil 400 y cerró pronto la puerta, desde entonces juegan al gato y al ratón con los miles de taxis que operan sin el permiso.Diego Sinhue ofreció en una entrevista de campaña para am una política de apertura para ese servicio, pero falta verlo en los hechos cuando tenga la presión de las organizaciones de taxis verdes tan cercanas al PAN. Lo que sí ya adelantó es que el tema de Movilidad ya no estará en la cancha de la Secretaría de Gobierno sino de la nueva Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Comunicaciones.