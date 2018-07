No hubo descanso para Reboceros

2018-07-21 16:10:13 | Agustín Cervantes

La nave de Reboceros entrenó este sábado en la cancha del estadio Juan N. López.

Foto: Am



Luego del partido contra Leones Negros de la U de G la nave de Reboceros entrenó este sábado en la cancha del estadio Juan N. López y lo mejor no hubo lesionados.

El plantel michoacano realizó por 1 hora ejercicios físicos con la finalidad de no perder el ritmo con el que vienen mostrándose los jugadores.

Este domingo el cuadro tendrá descanso, pero el lunes volverán a la cancha de entrenamiento en el Bicentenario a las 9:30 de la mañana con miras a su siguiente partido que será a media semana contra Monarcas Premier.

El partido del viernes dejó buen sabor de boca entre el cuadro de casa pese a que el resultado no les favoreció.

Además entre afición hubo buenos comentarios para el plantel local pues dejó ver variantes y solo será cuestión de tiempo para acoplar sus filas.