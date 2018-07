No al pase automático

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A la actual Legislatura en Guanajuato parece que ya no le alcanza el tiempo para el nombramiento del primer Fiscal General, lo que sí harán en los siguientes días es eliminar el pase automático.Esa reforma, que Miguel Márquez les envió desde el año pasado por la presión del PAN al presidente Peña Nieto en el mismo sentido, le quita la llave al procurador Carlos Zamarripa, pero no le cierra la puerta.El Procurador no será en automático el Fiscal, pero nada tampoco se lo impide. El gobernador electo, Diego Sinhue Rodríguez, cacarea el “golpe de timón” pero falta por conocer a los capitanes del barco.El presidente y el secretario de Coparmex Zona Metropolitana León, Jorge Ramírez y Héctor Rodríguez, respectivamente, se reunieron con la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, la leonesa diputada local del PAN, Libia Dennise García.Un tema importante que se abordó con la legisladora recién electa para otro periodo, es la preocupación del sector patronal porque a nivel nacional, pero también en lo local, se concreten fiscalías realmente autónomas e independientes del Poder Ejecutivo. Y esperan de AMLO y de Diego señales claras.Nadie habla de nombres y apellidos, eso es cierto y es temprano para hacerlo, pero no puede ocultarse que la postura de la Coparmex lleva implícito que no ven conveniente la permanencia por nueve años más del actual procurador Carlos Zamarripa por el desgaste natural que implica los 8 años que ya lleva.No quieren que se interprete como un veto para un personaje, pero coinciden en la necesidad de aire fresco para una institución que nacerá con renovadas expectativas para la procuración de justicia. El gobernador Miguel Márquez, que ya se va, no oculta su simpatía por la permanencia del Procurador, y el que llega, Diego Sinhue, no dice que sí pero tampoco que no, y estamos en el terreno de la especulación.Coparmex Nacional que encabeza Gustavo Hoyos, y 300 organizaciones civiles más, convocan a una gran campaña para empujar la reforma al artículo 102 constitucional en materia de Fiscalía Autónoma. La iniciativa ciudadana #FiscalíaqueSirva sumaría firmas en todo el País, desde luego Guanajuato, para presentarla de manera formal a la llegada de la siguiente Legislatura de mayoría “obradorista”.Los dirigentes de Coparmex León sostuvieron otra reunión con el recién nombrado contralor interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Gabriel Tadeo Camacho. La intención es tener una próxima reunión con todo el Comité Coordinador que encabeza Arminda Balbuena, quieren tener información del avance de este modelo y darle seguimiento a sus resultados.De manera tentativa el Grupo Aeropuertuario del Pacífico (GAP) prepara para el 20 de septiembre la entrega de todas las áreas que incluyó la remodelación del Aeropuerto Internacional de Guanajuato.El gobernador Miguel Márquez colocó la primera piedra lo que será el plantel del Instituto Estatal de Capacitación (IECA) en Purísima del Rincón, con una inversión de 12 millones 900 mil pesos.Ahí ofrecerán cursos para el mercado laboral de la región, como: Administración, Artesanal, Automotor, Calidad, Comercio electrónico, Construcción, Cuero y calzado, Diseño web y Electricidad.El Instituto Estatal de Capacitación cuenta con 28 planteles en el estado y capacita a más de 100 mil personas cada año.