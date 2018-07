“Yo me enteré por otras personas, yo no uso facebook, pero las personas me preguntaron que si ya sabía lo que había pasado en San Juan de Abajo.Apenas y leí en los periódicos que un tal Isaías, mató a golpes a su hija. En ese momento se me bajó la sangre y me dio coraje porque era el mismo hombre que mató a mi hijo y que no duró ni un año en la cárcel”, platicó la joven.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Isaías, quien apenas este jueves fue vinculado a proceso tras asesinar a golpes a su hija de apenas 9 meses de nacida,El viernes 19 de octubre de 2012, Isaías, en ese entonces de 27 años, vivía con Elizabeth, de 14 años, quien tenía un hijo de apenas un año y tres meses de edad.En esa ocasión, Isaías era el padrastro del pequeño Daniel Emiliano, y según Elizabeth,Después de siete años, Elizabeth, contó para am/Al Día que sintió coraje al ver la noticia de la muerte de Marlene, de apenas 9 meses de nacida y además presuntamente en manos del mismo hombre que habría matado a su hijo.Relató que eran las 2 de la tarde de un viernes cuando su hijo apenas lo había sentado en una silla para comer, pero comenzó a llorar y sin decir una palabra, Isaías desesperado lo levantó de un brazo.Elizabeth, recordó que trasladó a su hijo Daniel en un vehículo hasta el hospital, pero al llegar, los paramédicos le informaron que ya no contaba con signos vitales.En ese momento, la joven reconoció que intentó echarse la culpa para no meter en problemas a Isaías, pero tras el interrogatorio ante en Ministerio Público dijo lo que había ocurrido.Ante eso, la joven pidió justicia por la muerte de su hijo Daniel, pues enfatizó que no fue justo que en menos de un año haya quedado en libertad.“Yo pido que se haga justicia y que le junten la muerte de mi hijo, porque no es justo que en un año vaya a salir otra vez de la cárcel y haya cometido lo mismo siete años después y en el mismo domicilio”, concluyó Elizabeth.La madrugada de este martes,El hecho sucedió en una casa que se ubica en la calle San David, de la colonia San Juan de Abajo.El presunto, fue presentado ante un juez quien determinó la vinculación a proceso penal para Isaías quien permanecerá en prisión durante los cinco meses que durará la investigación compementaria que ayudará en la resolución condenatoria del inculpado.