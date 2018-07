‘Vamos a ver cómo se porta la administración panista’

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, habla de cómo evalúa los resultados de su partido en Guanajuato el pasado 1 de julio, del vínculo que tendrá el gobernador electo, Diego Sinhue, con el gobierno federal, y de lo que piensa de la forma de conducirse de las administraciones panistas.Polenvsky, también excandidata al gobierno del Estado de México, antes que cualquier cosa, deja en claro que peleará en los tribunales hasta las últimas instancias, lo que considera el triunfo de Morena en el distrito federal 8, concedido por las autoridades electorales al frentista Justino Arriaga, ex alcalde panista.El trabajo que ha hecho el licenciado López Obrador se ve reflejado en los resultados, también Morena es un partido nuevo y representa más los intereses de la sociedad, lo que hoy podría estar buscando al respecto.La verdad me tiene muy inquieta, porque la forma en que han actuado no es la adecuada, tenemos ahí una discusión en el distrito 8, y es algo vergonzoso y aterrador, porque hay toda una manipulación absoluta del Consejo Distrital, específicamente Gerardo Parada y el alcalde de Salamanca.Creo que nosotros vamos a tener una buena relación con todos los gobernadores y esperamos de ellos lo mismo hacia nosotros, esperamos que nos respeten, que nos den nuestro lugar, como nosotros les daremos el respeto y el lugar que se merecen, y nosotros estamos con el interés y la intención de trabajar con todos y por el bien de todos a nivel nacional y lo veríamos también en los niveles estatales y locales. Penosamente, han sido puros actos del PAN los que tenemos impugnados, el caso de Puebla, hicieron una elección de Estado y es del PAN, y la forma en la que actúa el PAN, es impresionante, porque actúa de la misma forma en diferentes lugares, tratan de espantar a la gente para que no saliera a votar, inclusive para que dejen de estar en las filas, muchos no abren (las casillas), tengo un caso igualito en Nuevo Laredo, y hace tres años lo vimos en Veracruz, las casillas no abren en tiempo, otras las cambiaron de lugar. Hay una manipulación de los gobiernos panistas a los institutos electorales locales, nosotros tuvimos en el caso de Guanajuato, que nos mataran a un candidato, que le mandaran avisos de que no lo iban a dejar llegar, nosotros pensamos que sólo lo iban a estar amedrentando, espantando, nunca que lo iban a matar, entonces ahí hubo un trabajo espantoso, horroroso, entonces creemos que el caso del PAN es muy penoso y que tiene que corregirse a nivel nacional y que no pueden operar de esa manera.Olvídate del Gobierno, a nosotros nos interesa el pueblo y vamos a trabajar y luchar por apoyar al pueblo en sus problemas y necesidades, y hoy, el pueblo en Guanajuato, tiene las peores de las situaciones. Guanajuato está en la cabeza por problemas de inseguridad, y es un tema que hay que atender, el tema del huachicoleo, tristemente ha sido ahí muy favorecido, protegido, aceptado, nosotros tenemos que atender a nivel nacional, porque si bien se dice “ahhh no, es que el gobierno federal”, sí, pero es que en los gobiernos panistas, es en donde más huachicoleo hay, y me refiero a Puebla y Guanajuato, entonces, ¿por qué razón los estados panistas favorecen el huachicoleo?, está muy extraño el tema.Estamos muy contentos, y por ejemplo, tenemos a Malú Micher como senadora, como todos los senadores vienen a la Ciudad de México para las sesiones, pero ella atenderá las necesidades del estado, es una senadora por el estado de Guanajuato, y sabemos que trabajará muy fuerte por ello. Por otra parte, vamos a tener un delegado, Mauricio Hernández, que también va a hacer un trabajo muy importante, estamos ahí reforzando con todo. (Ricardo) Sheffield, por supuesto, es también nuestra carta más importante y fuerte para los trabajos que tenemos contemplados y vamos a mantener y necesitamos encontrar un plan de seguir creciendo en Guanajuato, porque pues esa es la visión que tenemos como Morena, tenemos que estar presentes en todos los estados y muy de la mano de la sociedad y de sus demandas. Los partidos, para mí, no deben ser más que los garantes de las propuestas que se hacen y las necesidades del pueblo para que éstas sean atendidas inmediatamente.No va a ser, es una carta fuerte nuestra, para nosotros hizo un extraordinario trabajo en una elección de estado, hizo un excelente trabajo, entramos tarde, pero hizo un excelente trabajo, trabajó muy fuerte.Él tiene posibilidades de muchas cosas. No hemos hablado todavía de la dirigencia estatal, a lo mejor todavía no estamos ni en los tiempos, pero Ricardo tiene todos los espacios abiertos.Los dos son sumamente importantes y trascendentes y la definición de qué tareas quieren hacer depende de ellos. Nosotros estamos preparando todavía el cambio de gobierno y ya después veremos los comités estatales, vamos en tiempo, no corremos. Tenemos temas demasiado importantes como para corretear a nadie.No creo que vamos a tener un solo delegado, creo que vamos a tener a un delegado que va a llevar varias funciones, pero todavía estamos analizando cuántas delegaciones federales deben mantenerse y cuántas deben desaparecer, pero apenas estamos en ese análisis.Estamos en eso, revisando las tareas, pero con los gobernadores, normalmente quien dialoga, es el Secretario de Gobernación, en este caso la ministra (Olga) Sánchez Cordero que será la Secretaria de Gobernación, ¿no?, nosotros queremos tener el vínculo con el pueblo, con la sociedad, con la gente, es con la que queremos tener el mayor vínculo y la relación.Pero en un caso hipotético, para trazar un plan para combatir el huachicoleo, ¿con quién sería la interlocución con el gobierno federal?Supongo que sí intervendría (Sánchez Cordero) pero también te diría que la Secretaría de Seguridad y varias secretarías que estarían viendo ese caso.A veces se dicen muchas cosas sin sentido, otras a partir de información, primero hay que esperar a que terminemos nosotros de definir muy claramente cuáles van a ser las tareas y las funciones, a revisar todo lo que tenemos que hacer y ya para el momento de la toma de posesión se verán claramente los cambios que vamos a realizar.Obviamente todas sus propuestas y posturas serán escuchadas, pero esas propuestas tendrán que ser mandadas a través de su presidente nacional para que se vean con el Presidente de la República (electo), donde tienen que verse, es ahí donde se están viendo los diseños de las modificaciones que tendrían que hacerse, pero tiene que llegar la información ahí, es ahí donde se toman las decisiones, yo solamente soy la dirigente del partido.Estoy muy satisfecha de que Sheffield hizo un excelente trabajo, de que se avanzó bien pese a que hubo ahí todo el peso del estado para esta elección, que como ya te dije, están haciendo estas triquiñuelas en el distrito 8 federal con el presidente municipal de Salamanca y Gerardo Parada, pero a pesar de todo se hizo un excelente trabajo.Vamos a ver cómo se comporta la administración panista, ¿no?. El tema, tocará a la Secretaría de Gobernación. Me parece que lo que sucede es que el PAN no cree en la división de poderes, ahí está el caso de otro gobernador panista, que le da indicaciones a los tribunales de su estado, de qué hacer o qué no hacer, es el caso del gobierno del estado de Chihuahua, entonces, pues vamos a ver cuál va a ser el comportamiento.