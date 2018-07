AMLO acusa 'compló' y se lanza contra medio que exhibió fideicomiso de Morena

"Se pusieron de acuerdo los de Hacienda con el periódico Reforma, compló, eso sí calienta", soltó López Obrador para después reirse.

"Por qué les digo esto, porque los primeros documentos que filtró Hacienda todavía en campaña al periódico, tenían que ver con cuentas de Morena", aseguró López Obrador.



"Se demostró que eran 56 mil pesos", dijo.

"Desde entonces Hacienda le estaba pasando información a Reforma y al INE", declaró.

"Una multa de 196 millones por malos manejos de un fideicomiso para damnificados es totalmente irresponsable, es inmoral lo que nos están haciendo", acusó el tabasqueño. — AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) July 21, 2018

De acuerdo con @lopezobrador_, los consejeros del @INEMexico actúan en coordinación con la @SHCP_mx y el periódico @Reforma en su contra. "Es un complot", aseguró. — AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) July 21, 2018

"Se les pasó la mano, o sea, 197 millones de pesos... no se midieron, ¿cómo nos vamos a quedar callados? Pero además dejando en evidencia o en entredicho nuestra honorabilidad a un asunto que llamamos "Por humanismo" para ayudar a damnificados", aseveró @lopezobrador_. — AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) July 21, 2018

.@lopezobrador_ criticó que en los medios se hayan publicado fotos de las personas que recibieron dinero del fideicomiso para damnificados; lo calificó como "falta de ética". — AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) July 22, 2018

El próximo presidente de México,acusó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de filtrar información al periódico Reforma, tras revelarse los manejos del fideicomiso de Morena, partido del tabasqueño.retomó la palabra "", como en otras ocasiones, para defender a su partido y a su esposa.El tabasqueño recordó el tema de lo que gastóen el periódico Regeneración (de Morena) y que fue exhibido también en medios.acusó a los consejeros del INEde hacer el trabajo de voceros para dañarlos.creado por Morena para apoyar a damnificados, administró de forma irregular las aportaciones en efectivo que ingresaron al fondo,Por ejemplo, pese a quePedro Miguel, administrador del fideicomiso 'Por los demás', indicó que, en tanto que es un ente privado, los integrantes del fideicomiso se desligan de Morena."Que morena y el fideicomiso sean la misma cosa es absurdo", aseguró.El fideicomiso tiene identificado el origen de la gran mayoría de las aportaciones, el resto, menor, proviene de donatarios anónimos, señaló durante una conferencia en el hotel Benidorm.Pedro Miguel insitió que no está prohibido recibir dinero en efectivo en un fideicomiso, ademas de que la emergencia, por los sismos de septiembre pasado, lo justificaba.El administrador dijo que los retiros se realizaron para entregar, en efectivo, a las personas afectadas la cantidad de 3 mil 800 pesos.A la conferencia asistieron Gabriel García, Julio Scherer, Gerardo Esquivel, Jesusa Rodríguez, Bernardo Bátiz y Pedro Miguel integrantes del comité técnico del fideicomiso.El consejero electoral Ciro Murayama afirmó que el INE sí tiene la facultad de revisar el fideicomiso "Por los Demás" porque su creación es producto de un acuerdo del Consejo Nacional de Morena.Indicó que se sancionó a ese partido porque hubo un financiamiento paralelo con recursos privados, semejante al caso del fideicomiso Amigos de Fox y por el cual el PAN fue multado."El fideicomiso fue creado por instrucción del Consejo Nacional de Morena y, por lo tanto, es una decisión del máximo órgano del partido, y todos los recursos, ya sean públicos o privados, que manejan los partidos, tienen que ser presentados ante el INE y deben rendir cuentas de ellos", argumento Murayama.Señaló que la legislación electoral precisa que los recursos privados que reciban los partidos nunca deben hacerse en efectivo, tampoco podrán ser donaciones anónimas y su salida tendrá que ser por transferencia electrónica hasta el último receptor."Los fideicomisos privados que los partidos han llegado a manejar a espaldas de la autoridad ya han sido sancionados, que es el caso de Amigos de Fox y que era un fideicomiso. El IFE lo sancionó porque no se rindieron cuentas, entonces hay precedentes y es claro que no estamos tomando una decisión por tratarse de Morena", manifestó Murayama.Recordó que Acción Nacional fue sancionado por el caso de Amigos de Fox, pues se trató de un fideicomiso que tuvo un esquema paralelo de manejo de recursos privados."En este caso de Morena es lo mismo, seguimos la legislación y se ponen las mismas restricciones a los partidos y por eso se sancionó, solamente estamos cumpliendo con nuestro trabajo", aseveró el consejero.Destacó que, de acuerdo a la información del sector financiero que obtuvo el INE en la investigación, no hay pruebas de que el dinero se haya entregado a damnificados.Murayama indicó que, incluso, si el dinero si hubiera llegado a damnificados, Morena de todos modos concurrió en una irregularidad.Recordó que los partidos políticos tienen expresamente prohibido en el artículo 209, fracción 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, entregar dinero a la población por sí o por interpósita persona.Mencionó que si alguien presenta una denuncia contra Morena por haberse destinado los recursos a un fin distinto a los del partido, en ese momento el INE tendría que investigar si hay otra falta electoral."No debemos entrar a un terreno delicado de confrontación, el fideicomiso es de Morena y, por lo tanto, debía rendir cuentas, incluso tratándose de recursos privados", dijo."No vamos a responder a dichos del próximo Presidente, como autoridad constitucional autónoma tenemos que ser muy respetuosos del próximo Ejecutivo y ojalá encontremos reciprocidad". (Agencia Reforma)