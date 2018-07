Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Como a todo buen cafeinómano, Joule, esta pulsera podría resultarte de gran ayuda, ya que ésta libera la dosis justa de cafeína que necesitas.Este artefacto, creado por Adam Paulin, te da cafeína y vitaminas a través de un parche transdémico que se encaja a presión en la pulsera.Cafés, bebidas energéticas, refrescos, chocolate, cacao son las distintas fuentes de energía a las que recurrimos para mantenernos despierto, sin embargo, no solemos tener en cuenta las consecuencias negativas de estos productos como su alto contenido de azúcar.También la cafeína en exceso puede provocar migrañas, mal aliento o insomnio, y es donde entra en juego este artefacto, el que se propone a ofrecer todos los beneficios de la cafeína eliminando sus efectos negativos.La pulsera, hecha en silicona y disponible en varios colores, administra la dosis a través de la piel y la distribuye durante 4 horas. Así, no sufrirás el conocido como ‘mono’ de cafeína, porque Joule la suministrará de forma constante a tu cuerpo. Cuenta con una ranura donde se encaja a presión el parche de cafeína, ésta se administra poco a poco para que el cuerpo cuente con un suministro constante que nos mantenga con energía en niveles óptimos.Este parche no se pega directamente a la piel, sino que se coloca en una pulsera que se pude llevar cómodamente en una zona con alto flujo e sangre, como la muñeca.Está hecha conextractos de guaraná, aceita de linaza y aminoácidos, y se puede combinar con la dosis habitual de café o chocolate, pero con moderación.La campaña de crowdfunding, Indiegogo, tenía una meta de $15.000, pero han reunido más de $69.000, y añadieron un reloj al combo, por lo que, si no eres del tipo de pulseras, puedes tener también tu reloj Joule y contar con los mismos beneficios.