Y la cámara vigilaba al menor, que cuando llegó su turno, no se tomó la molestia ni de brincar y simplemente se dejó caer hacia el frente como una tabla (hizo un "belly flop" ).

Ternura y risas, está provocando en varios países la forma en que un niño aprende a nadar.La madre, Corina Casanova, está junto a sus dos niños frente a la alberca y les muestra cómo deben saltar al agua.Todo iba bien y normal; saltó la madre y los niños lo encontraron muy divertido, luego saltó el primer hermanito imitando, lo más que pudo en su primer intento, a su mamá.El video ya es viral y como dice la madre "Ok ok, finalmente me convencieron para publicar esto. ¡Me alegro de que esto esté haciendo que tantas personas sonrían como nosotros!".Aquí lo tienes: