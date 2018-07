Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ya van 20 años cumplidos desde su estreno el 20 de julio de 1998, y la popular película de Disney, "Juego de gemelas”, sigue dando de qué hablar.Y es que la película que lanzó a Lindsay Lohan al estrellato, tiene una escena grabada afuera del palacio de Buckingham en Londres en la que ‘Hallie Parker’ llega con la esperanza de encontrar a la reina e incluso mantiene una breve plática con ella.Los productores no han dicho por qué borraron la escena de la entrega final.Pero si no la has visto, aquí te la presentamos.