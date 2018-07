“No sólo es apoyar por apoyar, el cine tiene que ganarse ese lugar, así como tratamos con rigor a las demás películas, también el cine mexicano debe someterse a esos parámetros. Estoy de acuerdo en escribir sobre una película después que ésta se haya proyectado, porque más que influir en una opinión puede ser perturbador para el espectador”, opinó Tovar.



“Si bien a alguien no le gustó una película, pero que al leer tu texto diga que le encantó cómo lo redactaste, eso sería ético”.



“Las películas se venden solas, y no necesitan críticas, hay países en donde tiene muchísimo peso, pero en México dudo que una crítica pueda destruirla. Tenemos el ejemplo de ‘Los Olvidados’ de Luis Buñuel a la que se le quiso destruir y no lo lograron, la película sigue vigente en estos tiempos”, comentó Aviña.

“Con el mismo rigor con el que tratamos a las demás películas, también se tiene que tratar al cine mexicano”.Jesús Chavarría, Arturo Aguilar, Paula Astorga, Francisco Eurgen, Carlos Gómez, Jesús Chavarría, entre otros expertos, hablaron sobre La Irrupción de plataformas digitales, en donde se discutió la sinergia entre los críticos consolidados y los de nueva generación.Después, se habló sobre la ética periodística en la crítica, el centro fue la pregunta: ¿A qué intereses responde la crítica, a la objetividad periodística o tendencias comerciales?.La moderadora Paula Astorga cedió la palabra a Fernanda Solórzano, Carlos Bonfil, Sonia Riquer y Luis Tovar.Uno a uno hablaron sobre los parámetros a los que se tienen que someter por igual el cine nacional.La idea es no dar un punto de vista ni bueno ni malo a una cinta que no lo merece, ya que de cualquier forma es publicidad.“Esto tiene que ver con una cultura ética, de otra forma te conviertes en un RP (Relacionista Público) gratuito para las distribuidoras”, añadió Solórzano.Un crítico de cine es un investigador, que toma de todas partes para hacer una crítica, hacerse de un estilo y dar un punto de vista claro, hoy en día el Wikipedia para los críticos es por excelencia el IMB, la herramienta vital para los especialistas.Así como todos tienen derecho a opinar, según los especialistas, hay que ganarse el derecho a la participación.“Tomarse el tiempo de leer un texto, darle click al link para leer todo el contenido, de lo contrario, se afecta tu maduración en la construcción de un criterio”, opinó Solórzano.Tovar añadió que ante todo, un crítico no debe perder su capacidad de asombro, inocencia, y que las ideas influyan de una manera transparente en el público.¿Y VENDE O NO?El tercer panel trató sobre la crítica, si ésta vende o no vende, su oportunidad o fuerza frente a la audiencia.Rafael Aviña de Grupo Reforma, Jessica Oliva de Cinepremiere y Leonardo Cordero de Cinépolis, hablaron sobre la influencia de la crítica para adquirir una película.También se dio un énfasis en la responsabilidad de una crítica como influencia en el trabajo próximo de los cineastas.