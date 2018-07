Depresión Post-Luismi ¿Qué ver después de la serie de ‘El Sol’?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Es verdad que la primera temporada de 'Luis Miguel: La serie’ logró lo que hace mucho tiempo no ocurría: congregar a los televidentes frente a las pantallas en el mismo día a la misma hora, y lo mejor venía después de cada episodio con los memes en redes sociales y la comprobación de lo ocurrido en la serie, además de que se definía el soundtrack de la semana. Ahora sí, Luis Miguel había conquistado a los fans millenial.Este fin de semana, el final de la serie de ‘El Sol’ trajo más preguntas que respuestas, y entre ellas estaban -no solo el paradero de Marcela Basteri- ¿qué vamos a ver ahora?Te mostraremos una lista de series que puedes ver mientras esperas la nueva temporada de Luis Miguel.My Ad hoc a la fiebre real, te cuenta la historia de la reina Isabel II desde los meses previos a su coronación hasta la época moderna.Desde sus comienzos, hasta su ascenso al poder y su caída, te pondrá al filo de la televisión. Un extra: Diego Luna estará en la próxima (y última) temporada.Esta serie bajo la producción de Ryan Murphy hace una crónica del famoso juicio de OJ Simpson por el homicidio de su mujer, en este tribunal, el apellido Kardashian se hizo famoso.Jane The Virgin está basada en una producción venezolana de inicios de los años 2000’s, protagonizada por Gina Rodríguez y Jaime Camil, hay mucho humor y drama.