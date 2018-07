Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Toni Acosta y Adamari LópeZ se han tomado unas vacaciones de verano con la familia del bailarín en Florida.En una serie de historias de Instagram, Toni y Adamari han informado de su día a día en South Pasadena, su destino vacacional.Sin embargo, no todo podía ser perfecto, porque el coreógrafo tuvo un accidente en la pierna cuando se dio un golpe fuerte con una de las partes del bote. Al ser de acero y cortante, el español se hizo una profunda herida que no dejó de sangrar y terminaron en el hospital Palms of Pasadena, donde le dieron tres puntos.Compartió la experiencia minuto a minuto a sus seguidores.El bailarín de Bailando con las Estrellas se ha centrado en lo positivo y nos ha deleitado en sus videos con emotivos momentos de su pequeña Alaïa dormidita en el barco, jugando con su prima y la preciosa vista de los delfines en el mar.